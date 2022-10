Nombra PRI a Manuela Hernández como nueva dirigente de Unidad Revolucionaria

Este día en el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, el presidente César Alejandro Domínguez Domínguez, realizó la toma de protesta a Manuela Hernández Colomo, como dirigente Estatal del organismo Unidad Revolucionaria (UR), misma que en su mensaje dijo que, esta organización a la que asume con mucha responsabilidad para hacer las cosas bien durante el periodo que le corresponde.

Reconoció a la dirigencia Estatal, que esté conduciendo al partido, bajo la lógica de inclusión, para recuperar a los que se han alejado del PRI y hoy quieran volver; y dar el lugar a quienes nos hemos quedado, “Unidos somos más fuertes” expresó

Por su parte, el líder de los priístas Alejandro Domínguez dijo que, Manuela Hernández es una mujer muy echada para adelante, ha ganado elecciones, que tiene la sensibilidad suficiente para atender a la sociedad en general, es un actor político importante en el partido que le permite convocar a todos aquellos que históricamente han estado en el PRI.

Mencionó que hoy la circunstancia dentro del PRI es responsabilidad de todos, de los de antes y de los de ahora, porque antes cuando el partido era poderoso, nadie decía nada de los errores que había y las condiciones fueron avanzando en un deterioro que después propició las derrotas electorales que actualmente tenemos, “hoy tenemos que asumir que es lo que queremos para salir adelante en el país, porque actualmente no tenemos una claridad en el tema de apoyo al campo.

También recordó que, hace unos días hubo cortes de energía eléctrica en la zona noroeste por parte de la Comisión Federal de Electricidad en dónde llevaron al ejército, a la Guardia Nacional para llevar a cabo dichos cortes de luz a los campesinos, siendo este un problema desde hace años sin poder dar una solución”. Agregó que no hay seguridad en los camiones que transportan los productos del campo, como la manzana y la nuez, ya que se los roban en el transitar, que con mucho sacrificio hacen que Chihuahua sea los principales productores a nivel Latinoamérica de estos productos en mención, “hoy los priistas tenemos que reunirnos para dar solución a esa problemática que tanto nos lacera” expresó

Dijo que, se ve un proyecto de egresos de la federación en dónde no hay inversión para carreteras en el Estado de Chihuahua, y hoy están deterioradas, “un buñuelo parece terciopelo frente a las carreteras del Estado de Chihuahua, no existe la voluntad del gobierno para solucionar esto”.

Por eso, mencionó que los priistas tienen que hablar con todo aquellos que están y con los que se fueron del partido, para ir generado una ruta a través del diálogo y expresiones con el propósito de sacar a México adelante.

También el dirigente Estatal hizo mención en referencia a los “Diálogos por México” que se llevaron a cabo en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este partido, en donde algunos actores políticos expusieron temas que atañen a la política nacional “cualquiera de los personajes que comparecieron en los diálogos, es mejor que las corcholatas del presidente,” concluyó

Por último, el delegado nacional del CEN José Benítez Rodríguez, mencionó la importancia de que en partido estén renovadas las dirigencias, los sectores y organizaciones, ya que ha sido constante el trabajo que está haciendo la dirigencia Estatal del partido, teniendo un acercamiento con todas las estructuras del PRI, para llevar a cabo estas renovaciones municipales, Consejos Políticos, etc.

En su comentario mencionó que, los “Diálogos por México” que acaba de desarrollar el CEN, se da oportunidad a abrir a las voces dentro de las posibilidades a ciudadanos que quieren a México y ofrecen propuestas para darle rumbo al país, ya que hoy está convertido en una tragedia con este gobierno federal, dijo que “sus acciones están destruyendo a México y no se advierte un destino final próspero, estamos yendo a un fracaso no muy lejano, por eso todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de aportar algo para que eso no suceda y como partido tenemos que trabajar mucho poniendo nuestro mejor esfuerzo, contribuyendo para que ha México le vaya bien” concluyó.