Obtiene UACH primer lugar en competencia nacional de software con plataforma de venta de boletos

Un equipo integrado por tres colaboradores de la Coordinación General de Tecnologías de Información de la Universidad Autónoma de Chihuahua ganó el primer premio en el "Etherfuse Solana Hackathon 2023”, competencia nacional de software.

El equipo integrado por Andrés Aguilar Calderón, Jonathan Olivas Meixueiro y Ramón Nájera Hernández, obtuvo el primer lugar en la categoría "Etherfuse's Best of the Best”, en el antes mencionado evento que tuvo lugar durante los pasados 24, 25 y 26 de febrero de 2023 en la ciudad de México.

El proyecto de los chihuahuenses, llamado "EzTicket", facilita la compra y venta de tickets virtuales basados en Blockchain, tecnología que brinda transacciones más seguras, confiables y transparentes.

"Nosotros intentamos implementar la tecnología de Blockchain, específicamente la de NFTs, para generar boletos que no puedan ser robados, ni duplicados, ni pirateados", señaló Andrés Aguilar, miembro del equipo.

De esta manera “EzTicket” ofrece una solución a problemáticas como la falsificación de boletos, misma que causo revuelo recientemente luego de que miles de personas se vieron afectadas al no poder entrar a los conciertos que Bad Bunny ofreció en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y que puso en entredicho la seguridad y confiabilidad de la principal plataforma de boletaje electrónico a nivel mundial.

El equipo ganador de la UACH está dedicado actualmente al desarrollo de plataformas y aplicaciones universitarias, de parte del Centro de Innovación y Emprendimiento Tecnológico de la UACH.

El equipo se hizo acreedor a un paquete de estímulos en el que destacan 2 mil dólares en efectivo. En fechas posteriores los mismos competirán nuevamente en el "Solana Grizzlython", competencia que ofrecerá una bolsa de hasta 5 millones de dólares en premios.