Organizan baile en beneficio del niño Brian Alexander, lesionado en accidente automovilístico

Brian Alexander tiene 13 años de edad, desde hace 34 días se encuentra hospitalizado tras ser víctima de un accidente automovilístico donde su hermano perdió la vida. Este jovencito lucha contra la muerte, por lo que su familia organiza un baile a fin de recaudar fondos para mantener su atención médica.

El accidente donde Brian Alexander Gutiérrez López resultó lesionado, se registró el pasado 9 de abril en la intersección del bulevar Fuentes Mares y periférico Francisco R. Almada, entre una pick up Ranger y un autobús de Rápidos Delicias.

Mary López, madre de Brian, relató que ha sido un mes muy difícil ya que ella también permaneció hospitalizada a causa del accidente y la operaron de un brazo. “Ver a mi hijo en terapia intensiva y ver que este proceso es largo, me parte el alma”.

Mary señaló que para la atención de Brian les han estado solicitando medicamentos con los que no se cuenta en el Hospital General Salvador Zubirán. Además le practicaron una traqueotomía y una gastrostomía. Se espera que salga de terapia intensiva para que lo trasladen al Hospital Infantil de Especialidades.

Foto: Cortesía

El diagnóstico de Brian es que cuenta con un pulmón perforado, dos costillas rotas y un hematoma subdural a consecuencia de un golpe en la cabeza. El adolesentes permanece inconsciente.

Mary informó que se ha desinflamado un poco su cerebro, el jueves le practicaron un encefalograma, está pendiente una resonancia magnética. También le están practicando laboratorios debido a que de manera súbita le da fiebre, pero no se refleja alguna bacteria causante.

“Ha sido un mes desastroso, perdimos un hijo en el accidente y ha sido difícil no poder llevar el duelo, no pude estar con mi hijo, es algo que no logro asimilar”. Con Brian las visitas son restringidas, solo lo ve poco tiempo. Su hijo más pequeño también sufre por la ausencia, pues apenas tiene 2 años y con la operación del brazo no puede cargarlo y ella aún tiene pendiente una cita con el neurólogo el próximo 17 de mayo, por un golpe que se dio en la cabeza.

Ante ello, los gastos de atención para Brian son excesivos y aún falta el proceso de rehabilitación, por lo que la familia organiza el Gran Baile a Beneficio, el cual será el domingo 21 de mayo en el salón Arboledas Nueva España.

En el baile se contará con la ambientación de grupos musicales como Conjunto Landa Verde, Los de Guamuchillo, CodigOC-H, Clave Discreta, Porte Eficiente, Grupo Prezizion, el costo de cooperación es de 60 pesos, pero pueden realizar su aportacion para los gastos médicos.

Para más información se pueden comunicar con Paola López al 614 1256884, además pueden hacer su reservación al 614 178 7229. Diviértete y coopera.