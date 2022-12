Padres toman primaria por presunta agresión sexual a un menor

Alrededor de un grupo de mas de 50 personas, entre padres de familia y alumnos de la Escuela Primaria Estatal Chihuahua #2757, tomaron las instalaciones para solicitar justicia por un supuesto caso de abuso sexual en perjuicio de una menor de ese plantel educativo.

Comentaron que la persona encargada de la limpieza del plantel, es quien había cometido los supuestos actos de abuso sexual en contra de algunos menores, por lo cual se solicitó la presencia de las autoridades educativas para que hicieran algo sobre estos hechos.

Pasadas las 8 horas de la mañana, los padres se plantaron en las afueras de la primaria, para exigir justicia en el caso, ya que no quieren que la persona señalada por los menores siga cometiendo los actos, y por lo tanto se reunieron en las afueras para pedir la intervención de las autoridades.

Según lo expuesto por los padres de familia, los menores eran molestados por el conserje y luego intento agredir de forma sexual de una niña, lo cual fue denunciado por lo menores a sus papás, pero que a pesar de intentar poner la denuncia no se concreto porque no se había concretado el delito.

Por ese motivo los padres salieron a la calle Primavera y Nueva España, con pancartas e inconformes para solicitar una urgente atención a estos hechos, por lo cual fueron atendidos minutos más tardes por el inspector de zona quien recibió sus inquietudes.

Al momento los inconformes siguen en las afueras del plantel en busca de una solución y mencionan que van a continuar en el lugar esperando que el presunto responsable sea entregado a las autoridades.

Es de mencionar que hasta el momento no se ha establecido si existió o no alguna agresión sexual en perjuicio de algún menor, sin embargo serán las autoridades quienes deben determinar si hubo o no algún evento constitutivo a un delito.