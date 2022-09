Pandemia agravó el rezago educativo en el estado

El rezago educativo se considera cuando la población de 3 a 15 años de edad no asiste a un centro de educación formal ni cuenta con la educación básica obligatoria que corresponde a su edad. También se cuenta a la población que nació antes de 1982 y no tiene el nivel de educación obligatoria vigente en el momento en que debía haberla cursado (primaria completa), así como la que nació a partir de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria (secundaria completa).

En el Informe de pobreza y evaluación de 2020 se muestran datos de 2018 (previo a la pandemia), en donde se da a conocer el avance del indicador de rezago educativo en Chihuahua entre 2008 y 2018, donde se observa una disminución de 3.5 puntos porcentuales en este periodo. En términos absolutos, se traduce en una disminución de aproximadamente 62 mil 100 personas en esta situación, al pasar de casi 641 mil 100 en 2008 a alrededor de 579 mil 000 en 2018.

Según reportó el Coneval, en 2018, el porcentaje de la población con rezago educativo en Chihuahua fue 1.8 puntos porcentuales menor que el porcentaje nacional. Ese mismo año, el estado ocupó el lugar 19 entre las 32 entidades federativas por sus niveles en esta carencia.

Chihuahua Escuelas inician hasta octubre con nuevo programa piloto de educación

Sin embargo, la llegada de la pandemia y la reclusión social evidenciaron la desigualdad y la brecha digital entre los sectores poblacionales que afectó directamente en el abandono escolar; fue a finales de julio cuando este rotativo informó el abandono escolar de más de 30 mil alumnos en Chihuahua, debido a cuestiones de pobreza, inaccesibilidad al internet o a aparatos electrónicos.

Esto se tradujo en un abandono escolar de un 4.2% de la población escolar, según datos de la Secretaría de Educación y Deporte, puesto que la población total de estudiantes de nivel básico es de 735 mil estudiantes.

Por otro lado, en el nivel medio superior, se disparó hasta un 14.2% la deserción escolar, según el documento “Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2020-2021”, emitido por la Secretaría de Educación Pública.

Es así que la tasa neta de escolarización del nivel medio superior en Chihuahua alcanza actualmente un 63.2%, misma que ha aumentado gradualmente desde 2019, así como la cobertura escolar que este año presenta un 74.3%.

Por otro lado, la organización México Evalúa reportó que por tercer año consecutivo se registra una caída de 2.5% en la matrícula de educación media superior y de 0.5% en superior en el país, y emitió un estudio en el que se analizan los datos de cuatro ciclos escolares, para apreciar la situación de la matrícula previa, durante y después de las medidas de distanciamiento social implementadas por el Covid-19.

Chihuahua Fue de 300 el déficit de docentes para este ciclo escolar

Asimismo, el estudio “Desigualdad y rezago educativos como consecuencia de la ponderación tecnológica en tiempos de Covid-19”, de Sandra Raquel Mata Carrasco, publicado en el documento “Desarrollo profesional docente: reflexiones y experiencias de trabajo durante la pandemia”, y publicado por la Escuela Normal Superior Profr. José E. Medrano R. se encontró lo siguiente:

“Las estrategias emanadas de las autoridades educativas impusieron el uso de los dispositivos electrónicos en los procesos educativos, dando como resultado una segregación y desigualdad entre los alumnos que sí cuentan con herramientas tecnológicas y los que no; por si fuera poco, a esta situación se le suman algunas consecuencias que afectan el desarrollo académico de los estudiantes”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Mata Carrasco señaló que “el rezago será un resultado inminente en miles de estudiantes a quienes, a partir del 20 de marzo de 2020, la educación les cerró las puertas. Los maestros tendremos un enorme reto y responsabilidad en los siguientes años para tratar de nivelar y de abatir el rezago de nuestros estudiantes”.

Lo anterior, coincide con el estudio antes mencionado del Coneval en donde se arrojó que la educación virtual amplió la brecha de desigualdad entre niñas, niños y adolescentes, afectando su aprendizaje y su acceso al derecho a la educación.