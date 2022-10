Participan capitalinas en “Trenzatón” IMSS Chihuahua

Este martes el Instituto Mexicano del Seguro Social en Chihuahua llevó a cabo la recepción de cabello de hombres y mujeres que participaron en el “Trenzatón”, evento cuya finalidad es captar cabello en condiciones óptimas para la elaboración de pelucas oncológicas.

La recepción de cabello se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama del IMSS Chihuahua, y se llevo´a cabo en conjunto con la asociación “Vive Sin Cáncer Chihuahua A.C.”, en el marco del mes de lucha contra el cáncer de mama.

En la jornada de este martes, se contó con la presencia de personal de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, así como del Centro de Seguridad Social, quienes se encargaron de trenzar el cabello de las y los asistentes quienes participaron en esta actividad altruista.

Foto: IMSS Chihuahua

Vanessa Gabriela, fue una de las participantes del Trenzatón, y afirmó que aunque no tenía muy en claro cómo fue que tomó la decisión de donar su cabello, supo que era el momento para apoyar a quienes pierden su cabello a causa de la quimioterapia. “Fue el momento, me dije, no lo pienses, hazlo”, fueron las palabras de la joven.

Agregó que una tía, la animó a llevar a cabo la donación, “mi tía me motivó. Es cabello, al final crece, es un pedacito tuyo que les das a las personas que sufren en silencio y les vas a cambiar la vida con tu donación”.

A su vez, la doctora María Antonieta Ramos Lozano, especialista encargada en realizar los estudios mastográficos, agradeció a nombre del equipo de trabajo de este centro, en especial a quienes acudieron a donar su cabello y cambiar la vida de alguien que enfrenta el cáncer de mama.

Foto: IMSS Chihuahua

Afirmó que el evento fue un éxito, y destacó la importancia de crear conciencia en que por estos “pequeños detalles, podemos hacer una gran diferencia para todas las pacientes que están en tratamiento y que han perdido su cabello, es un gesto noble”.

Cabe citar que además de hacer un corte de cabello a quienes acudieron a la donación, por parte del IMSS se entregó un reconocimiento por su participación, además de que las y los asistentes brindaron con un aplauso esta acción.

Al “Trenzatón IMSS” acudieron también las posibles receptoras de las pelucas, ya que acudieron a al clínica a recibir atención médica que llevan de manera oportuna, y agradecieron a quienes este martes se desprendieron de una parte de sí, para que quienes más lo necesitan, puedan tener una peluca oncológica, como parte de su apoyo emocional ante una enfermedad que afecta física y emocionalmente.