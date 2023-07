¡Pedimos diálogo! Inicia exempleada de Bienestar huelga de hambre

A más de una semana de que inició el plantón por exempleados de la secretaría del bienestar en Chihuahua una de las manifestantes Sandra Leticia Trevizo Arana, inició esta mañana con una huelga de hambre, frente a las instalaciones de la avenida de la Secretaría del Bienestar, ubicadas sobre la avenida Ocampo, en donde colocó varias cartulinas en las que expone el porqué de su decisión.

Entrevistada sobre su decisión, Sandra Leticia, explicó que decidió comenzar una huelga de hambre a nombre de sus compañeros, a partir de este martes, para hacer latente la protesta de manera pacífica, mientras que el resto de ex trabajadores permanecen al exterior de la dependencia ya que muchos no cuentan con la condición física o salud para entrar en huelga.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Finalmente advirtió que permanecerá en el lugar hasta que las autoridades competentes les den una solución.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Recordó que alrededor de 60 personas que laboraban en la Secretaría del Bienestar en Chihuahua, no fueron recontratadas y el último día que laboraron, fue el pasado 30 de junio, mismo día en que se les notificó la no recontratación.

Chihuahua ¡Reinstalación o liquidación! Exempleados de Bienestar bloquean la Ocampo

Afirmó que la forma en que se les trató para notificarles que ya no formaban parte de la Secretaría, atenta contra sus derechos humanos, ya que fue a través de llamadas o mensajes de WhatsApp, por parte de personal de la Secretaría de la Ciudad de México, por lo que señaló han buscado el diálogo con las autoridades competentes, pues requieren el trabajo, ya que son sustento de familia.

"Muchas somos mujeres, sustento de familia, y en nombre de todas y todos mis compañeros, yo decidí hacer una huelga de hambre, desde hoy a las 9:00 am, en vista de que no nos han hecho caso, y no nos han prestado atención".

Reiteró que "lo pedimos es el diálogo con las autoridades correspondientes y llegar a un acuerdo, que nos solucionen la situación; nosotros los que pedimos es que nos restituyan en nuestros trabajos, que nos regresen a él sin represalias, sin hostigamiento laboral, es lo único que pedimos".

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Señaló que tanto para sus compañeros (que también fueron quedaron sin trabajo) como para ella, la labor de prestar servicio a los adultos mayores ha sido un trabajo que han desempeñado de la mejor manera, e incluso señaló que muchos adultos mayores que acuden a esta dependencia, han llegado a donde se encuentra el plantón, a manifestarles su apoyo.

Sandra Leticia, tenía un año siete meses trabajando en la dependencia, y señaló que nunca tuvo una falta, un retraso o acta administrativa "tengo récord limpio, y que de la noche a la mañana me digan que me quedé sin trabajo, sin más motivos, no es justo".

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Añadió que tienen entendido que habrá otros 100 empleados más que quedarán sin trabajo próximamente y ya se están sumando al plantón.