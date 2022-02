Pide Fiscal confianza a defraudados de Aras

El Fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte, pidió a los cientos defraudados por la empresa Aras Investment Business Group, que tuvieran paciencia y confianza en las autoridades ya que se encontraban trabajando en la investigación.

Lo anterior luego de que decenas de manifestantes llevarán a cabo una serie de movilizaciones durante el fin de semana y el pasado martes, donde exigían que las autoridades terminarán con la impunidad y judicializar los casos.

El Fiscal General del Estado, dijo que no se puede revelar la estrategia de investigación, pero que se encontraban trabajando en la misma, por lo cual no puede revelar la misma para no violar dicho proceso.