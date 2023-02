Pide regidora Villarreal que constructora cumpla con colonos afectados de Sierra Azul

La regidora Elvira Villarreal explicó su voto en contra de los puntos 11, 12, 13 y 14 de la sesión de Cabildo celebrada este miércoles 8 de febrero, concernientes a la aprobación de dos fraccionamientos habitacionales bajo la denominación de Montolivo II, al sureste; y Vía Residencial al norte de la ciudad de Chihuahua; de lo que argumentó se debe otorgar una vivienda digna a los vecinos de Sierra Azul, fraccionamiento construido por la misma constructora.

De acuerdo con la orden del día, la desarrolladora CTU solicitó la aprobación dos fraccionamientos habitacionales, de los que la regidora expresó: “Traigo a la memoria de las y los funcionarios, las denuncias de colonos y ciudadanas afectadas en sus viviendas construidas por esta desarrolladora”, manifestó ante el pleno.

Chihuahua Se manifiestan vecinos de Sierra Azul frente oficinas de constructora; acusan fraude

Agregó que las y los vecinos de Sierra Azul, son 364 familias que exigen la suspensión de permisos para construir, hasta que CTU cumpla con una resolución legal, que consiste en indemnización a las y los afectados; y sostuvo que los daños son estructurales en las viviendas y ponen en peligro la vida de sus moradores.

La regidora Villarreal expuso que la constructora ha contratado despachos de abogados costosos, y que prefiere pagar abogados, en vez, de pagarle a la gente que defraudaron con vicios ocultos.

“Votamos en contra porque no cargaremos sobre nuestra conciencia, la violación del derecho humano al acceso a una vivienda digna y segura, -máximo- cuando la estamos pagando. Estamos aquí por evitar desgracias, compañeras, compañeros, compañeres. No queremos reparar este asunto cuando ya no tenga remedio y después de ahogado el niño que se quiera tapar el pozo. Me comentan las familias que se abren huecos en sus muros de 15 centímetros, ¡eso es terrible! Yo no viviría en esa casa, pensando que se pueda caer un muro sobre mis seres queridos”, afirmó.

En ese sentido, recalcó que el actual de los regidores debe estar regido por nuestra perspectiva de derechos humanos, de familia, donde el foco de las personas es el acceso a la justicia y una vivienda digna, no a anteponer el poder del dinero.

“Me van a decir que esto tiene muchos años, que ya no tiene remedio, yo creo que, si lo tiene, nosotras, nosotros, nosotres, tenemos la capacidad de llamar a esas urbanizadoras a que sean empresas legales, que cumplan lo que prometieron, si prometieron vivienda digna, que entreguen vivienda digna”, demandó.

Para finalizar, propuso establecer canales de comunicación y canales de negociación para ayudar con la resolución de la problemática para los vecinos de Sierra Azul.