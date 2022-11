Podría salir libre exfiscal Francisco G. por amparo

El día de ayer un juez de amparo admitió a trámite, un incidente en el que la defensa del exfiscal Francisco G.A. alega que la Jueza Hortensia García no tenía la facultad de dictar prisión preventiva al imputado, puesto que esa facultad le corresponde a un Juez de Distrito.

Por lo anterior, se indicó que el Juez Federal consideró que la jueza Hortencia García desacató una orden de un Juez Federal al imponer la medida cautelar; esto se dio a conocer por la defensa del ex fiscal en redes sociales.

Dado lo anterior, es posible que en los próximos días el Juez de Distrito ordene a la Jueza Hortensia García que imponga una medida cautelar distinta a la prisión mientras se sigue el proceso penal en contra del imputado. "La violación de la suspensión podría ser un delito federal", cita la publicación en redes sociales.

Hay que recordar que el domingo pasado, la jueza de control vinculó a proceso al ex servidor público por su probable responsabilidad en la comisión del delito tortura en contra de un testigo protegido, también ex funcionario público.

Previo a la resolución de la juzgadora, la comitiva de abogada y abogados que conforman la defensa del imputado, ofrecieron una rueda de prensa en la que informaron que, en caso de ser vinculado a proceso, se optaría por una serie de recursos legales para solicitar el amparo para Francisco G.A.

Además, se indicó que hay serías fallas metodológicas en las pruebas documentales que la representación social presentó, particularmente en el reporte del protocolo de Estambul que se aplicó a 5 presuntas víctimas de tortura.

La jueza Hortensia García Rodríguez resolvió vincular a proceso a Francisco G. A., como probable responsable del delito de tortura en perjuicio del testigo cuya identidad se encuentra protegida y de clave JJBP1, con el fin de obtener información sobre las investigaciones de la llamada Operación Justicia para Chihuahua, misma que buscaba enjuiciar y sentenciar a ex funcionarios duartistas por diversos delitos de corrupción.

La juzgadora leyó el ensayo en el que argumentó su decisión, y en el que aseguró que los argumentos y la pieza de oratoria de la defensa no tienen asidero legal alguno e incluso afirmó que si la defensa considera que la investigación de la Fiscalía General del Estado es tan deficiente, “en el momento oportuno podrá fácilmente desvirtuarlo”, sin embargo dijo que al encontrarse en la etapa inicial del proceso, no es el momento de hacerlo. Asimismo aseveró que no hay una violación a su presunción de inocencia, pues no se le ha determinado responsable aún, sino probable responsable.