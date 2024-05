Incluye Andrea Chávez el bienestar animal en su agenda legislativa

La candidata del Senado de la República por la coalición conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Andrea Chávez Treviño, dejó en claro el compromiso que tiene para con los animales, al incluir este tema en su agenda legislativa.

Durante la realización de su foro consultivo en relación al Bienestar Animal, el cual en esta ocasión tuvo lugar en Ciudad Juárez, la abanderada de la alianza Sigamos Haciendo Historia se comprometió a darle seguimiento a la iniciativa presentada por el mandatario federal respecto a prohibir el maltrato animal.

En conjunto con su compañero de fórmula, Juan Carlos Loera, atendió y escuchó a diferentes especialistas para poder posteriormente dar a conocer los compromisos en relación al tema a fin de garantizar que esas recomendaciones externadas por los animalistas se lleven a cabo.

Chávez Treviño reconoció que en el municipio de Juárez hay avances en la materia, pues es de las pocas localidades en las que se desapareció el modelo de centro antirrábico y se cambió por centros de bienestar animal. Pese a ello, se dijo consciente igualmente que es una de las ciudades con mayor cantidad de animales en situación de calle.

“También lo que vemos es que, como no hay acceso a la seguridad, la gente encadena a un perro para cuidar su casa. Entonces (la protección animal) es un tema sistémico y complejo” que dijo, debe atenderse de manera integral.

La juarense puntualizó que hablar de protección animal en Chihuahua, es hablar de la disminución del hato ganadero producto de la sequía, de las plantas de producción lechera y de los rastros. Es hablar de los perritos de la pradera en Janos, de las serpientes en los médanos o las dunas de Samalayuca y de las águilas y cóndores en la sierra; es atender la piscicultura en los lagos Toronto y Colina, y la apicultura de la región centro sur.

Aprovechó para compartir que en lo que va de la campaña ha rescatado a cuatro perritos en condición de abandono, tres de ellos en la capital del Estado y uno en Delicias, por lo que subrayó la importancia de sensibilizar en materia de tendencia responsable de animales.

“Los malquerientes nos dicen ‘y como defendiste a (la jirafa) Benito ¿vas a defender a la gente? y como defiendes a los perritos y a los gatitos ¿vas a defender a la gente?’ y yo les digo, ¿por qué no las dos cosas?, y es que, una persona que es sensible en el trato animal es sensible en el trato con las personas”, recalcó Andrea Chávez en su décimo foro del Proyecto Alternativo del Estado de Chihuahua.