Presenta diputada demanda ante el TEE por reelección de mesa directiva

Al considerar que la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado violó sus derechos políticos en el proceso de selección para la nueva mesa directiva del poder legislativo, la diputada de Morena, América García, presentó una demanda ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE) para denunciar el hecho.

Lo anterior, luego de que la JUCOPO no aceptó la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario de Morena en la que sugerían a América García como presidente del Congreso para el tercer año legislativo y, por el contrario, optaron por reelegir a Adriana Terrazas.

De esa manera, García Soto argumenta que no se cumplió con el Artículo 61 de la Constitución Política del Estado en la que se establece que el cargo de la mesa directiva tendrá una duración de un año, además de que acusa que se están violentando sus derechos a ser propuesta y electa para ocupar dicho puesto.

“A dicha sesión me fue imposible acudir para exponer mis razones y plan de trabajo a la presidencia, toda vez que la Ley Orgánica del Poder Legislativo me impide el derecho a voz y voto, según lo dispuesto por los artículos 40 y 61 de la ley en comento. No así, estuvo presente la Diputada presidenta en funciones”, señaló.

La demanda presentada contempla igualmente la violación a su derecho a ser nombrada para cualquier empleo o comisión del servicio público teniendo las calidades que establezca la ley.

Otra de las cuestiones que demanda es la vulnerabilidad a la garantía de igualdad y derecho a la no discriminación; “dado el interés personal en el asunto que existía al ser ella la presidenta en funciones, ella misma votó su posibilidad de reelección, en su calidad de secretaria de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales”.

Lo anterior, detalló que se contrapone a lo establecido en el Artículo 195 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por lo que espera que el TEE resuelva a su favor y se pueda dar marcha atrás a la votación que se emitió este martes para la designación de la mesa directiva.

Cabe recordar que el Grupo Parlamentario de Morena advirtió igualmente desde hace días que hará lo propio para buscar impugnar la reforma que se realizó en el Congreso la cual permitió la reelección de varios integrantes de la mesa directiva.