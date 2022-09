Presentan regidores del PAN su primer informe de actividades

Las regidoras y regidores integrantes por el Partido Acción Nacional en el Cabildo de Chihuahua, presentaron el trabajo realizado durante el primer año de actividades, en una ceremonia a la que asistieron autoridades municipales, estatales, integrantes del partido, e invitados especiales, destacando sus esfuerzos a favor de la ciudadanía chihuahuense.

El alcalde Marco Bonilla Mendoza, se refirió al informe de trabajo de los regidores y regidoras como la oportunidad perfecta para hablar del trabajo en equipo, reconoció el compromiso de los regidores por materializar el proyecto municipal, por trabajar para dar solución a las problemáticas de la ciudad.

“Gracias a la claridad en el rumbo de una Capital moderna, que desde su regiduría han apoyado proyectos como el Relleno Sanitario Metropolitano”, refirió, entre los grandes proyectos que ha emprendido la administración municipal.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Y agregó, “Regidoras y regidores: Chihuahua les dice gracias y les refrenda la invitación a seguir trabajando en equipo, a resaltar las virtudes del diálogo, escucha, inclusión; abonar a un ayuntamiento plural donde todas las ideas sean escuchadas, en el que todos recorremos la ruta a la competitividad, dando permanencia al lugar de Chihuahua Capital, como la Capital, que le da norte a todo México”, afirmó.

Por su parte, el coordinador de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional, regidor Issac Díaz, dio la bienvenida a la ceremonia de presentación de informe de las y los regidores del PAN, y agradeció a las autoridades presentes, miembros del partido, diputadas y diputados, familiares y otros invitados, particularmente al presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, y a la titular del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Margarita Blackaller, en representación de la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván.

Issac Díaz solicitó un minuto de aplausos para honrar la memoria de Federico Muruato, en el que el auditorio Leonardo Da Vinci del Museo Semilla se vibró ante el estruendoso homenaje.

Destacó entre los valores del partido Acción Nacional, la transparencia y la rendición de cuentas, como dos de los pilares más importantes.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Mencionó que el compromiso de los regidores, también está en la calle, que debe ser la clave para la cercanía, tratar de acercar los servicios, ser un puente entre el gobierno y la ciudadanía, por lo que debe ser el regidor el vínculo más cercano, para quien no tiene servicios.

Posteriormente, inició una dinámica de conversatorio en la que los diez regidores aportaban un breve comentario, y posteriormente, se transmitió un material audiovisual, en el que se concretaba de manera sucinta los logros dentro de su desempeño en Cabildo.

Félix Martínez, de Obras y Servicios Públicos compartió que recorrió más de 170 colonias en este año, en el que se gestionaron servicios para la ciudadanía. Agradeció al alcalde Marco Bonilla y a las autoridades municipales por el apoyo en sus gestiones.

Graciela Rojas, presidenta de la Comisión de Ecología y de los Pueblos Originarios, celebró un año de trabajo, como la primera mujer ralámuli integrante del Cabildo de Chihuahua. Desde mi posición puedo apoyar a hombres y mujeres de etnias en el municipio, para que tengan la confianza de solicitar apoyos, expresar su sentir. Desde este punto puedo hacer más por las personas de mi comunidad. Fue un año de retos, porque romper paradigmas es algo que nunca se había visto. Gracias al apoyo he logrado salir adelante. Lo que más me ha gustado es poder apoyar a cada una de las personas que se acercan a mí. Eso no tiene valor, ni precio ni número. Esperemos que los años que faltan, seguir cumpliendo mi trabajo.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Issac Díaz, presidente de la comisión de Seguridad Pública, destacó que el tema de seguridad atañe a los tres niveles de gobierno, y por eso subrayó la importancia de la coordinación entre todas las partes. Se refirió a los avances en Justicia Cívica, la creación del Instituto Superior de Seguridad, y el equipamiento de las fuerzas policiales del Municipio de Chihuahua.

Debemos transmitir que la seguridad e un tema de todos, y seguir participando en programas con la ciudadanía, hemos participado en programas como Tocando Puertas, junto con elementos de Seguridad Pública, para crear cercanía y generar confianza.

Lupita Borruel, de la Comisión de Salud, abordó el tema de una campaña intensiva para la prevención de contagio del Covid-19. También, mencionó la iniciativa del alcalde Marco Bonilla para la creación del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud, IMPAS, entre otras gestiones, de las que realizó mil 200 gestiones a favor de la ciudadanía.

Por su parte, Francisco Turati, regidor presidente de la Comisión de Hacienda, mencionó la aprobación del presupuesto, más grande registrado en la ciudad; y que gracias a las finanzas sanas heredadas de la pasada administración, el Municipio goza de una buena condición crediticia.

Paty Ulate, presidenta de la comisión de Familia y Equidad de Género, señaló que este año ha sido un reto de ayudar a las familias de Chihuahua, con diversas acciones, como el otorgamiento de becas a mujeres madres de familia, apoyo a mujeres empresarias, a personas con discapacidad, entre otros. Presentó el exhorto para dar mayor difusión de la aplicación Yo Segura en planteles educativos; y presentó iniciativas sobre el distintivo de Buenas Prácticas Laborales de Inclusión para centros de trabajo que abren oportunidades de empleo a las personas con discapacidad; además de haber presentado diversos posicionamientos.

La regidora Raquel Bravo Osuna, presidenta de Participación Ciudadana, señaló la reforma de reglamentos de participación ciudadana para contar con mejores instrumentos de participación política y hacerlos más accesibles a la ciudadanía. Durante el primer año de su gestión se aprobaron seis dictámenes y cinco en comisiones unidas; presentó un exhorto para la capacitación en temas de perspectiva de género de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

El regidor Ernesto Ibarra Sarmiento, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, compartió sobre su desempeño en la atención de las familias de la zona rural, para lograr la competitividad y el desarrollo económico y sustentable en la búsqueda de una mejor calidad de vida.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Juan Pablo Campos López, quien preside la Comisión de Fomento Económico, propuso la creación del Consejo Municipal de Turismo, atendió 81 asuntos en comisión, presentó dos posicionamientos en Cabildo, en los que abordó los temas del cambio de programas de las escuelas de tiempo completo, el caso Aras y presentó una iniciativa.

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Joceline Vega Vargas, presentó una iniciativa para que la paridad de género en los gabinetes municipales del estado de Chihuahua, atendió a más de 350 gestiones, repartió más de 380 despensas. Fue nombrada como encargada el despacho de la Presidencia Municipal, donde presidió dos mesas de seguridad, atendió la inauguración del esquema de auditorías Colmena, recibió al cónsul de los Estados Unidos en Juárez, entre otras actividades.

En su intervención, María del Refugio Prieto Gutiérrez, presidenta del Comité Municipal del PAN, pidió a los regidores su entrega y trabajo constante. “Sin el partido no estaríamos hoy aquí”, afirmó y llamó a la unidad para generar el pulso que necesita Chihuahua en el 2024. Sigan siendo leales a los sueños de nuestros fundadores”, exhortó.