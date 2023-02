Privilegiamos el respeto a las personas, pero la ciencia señala un sistema binario: pastor

El pastor evangélico Erick Mantilla, integrante de la Confraternidad Ministerial Evangélica de Chihuahua, explicó de acuerdo a la ciencia, las personas pertenecen a un diseño binario de hombre; luego de que el Registro Civil del Estado de Chihuahua expidiera las primeras dos actas para personas no binarias en la entidad.

“Debe ser respetada la libre decisión de cada individuo respecto a su preferencia sexual, sin embargo, científicamente solo hay dos: hombre y mujer, un diseño binario masculino y femenino. Instamos a los diferentes órdenes de gobierno a que emitan leyes que tengan una base y comprobación científica”, expresó el pastor Mantilla.

Previamente, se dio a conocer que dos personas habían acudido ante la oficina del Registro Civil en ciudad Cuauhtémoc y en Chihuahua Capital, para solicitar el cambio en sus actas de nacimientos, donde no especificara en la casilla de sexo como hombre o mujer, sino como persona no binaria. El procedimiento también se realizó para modificar el documento de la Clave Única de Registro de Población, CURP; y en el Registro Nacional de Población, RENAPO.

Al analizar los casos, el Departamento Jurídico, determinó que se podía hacer el procedimiento, basado en la jurisprudencia de 2017, por lo que el estado de Chihuahua se convirtió en la primera entidad federativa en México donde se puede realizar el trámite sin un juicio de amparo de por medio.

“Nosotros entendemos que hay dos: hombre y mujer, tal como la Biblia lo dice. El hecho de que expidan actas no binarias, van a producir algunas complicaciones más delante. Por ejemplo, la CURP, normalmente es binaria. Maneja el término hombre y mujer, entonces, todo lo que puedan hacer o intenten aparentemente avanzar en esos temas, producen una indefinición”, expresó Erick Mantilla.

En ese sentido, el pastor destacó que se privilegia el respeto por las personas, sin embargo, argumentó que la ciencia demuestra que hay un sistema binario de hombre y mujer.

“Respetamos a las personas, pero todas las leyes que a veces se pretenden impulsar, y todo eso, creo que no tienen un sentido. Tanto iglesias como grupos provida, no hay otra: hombre o mujer. Ya como las personas se auto perciban, es respetable, pero creemos que no debería el gobierno caer en ese tipo de prácticas que traen una indefinición, inclusive, en un marco legal”, afirmó.

Para finalizar, hizo un llamado a las personas de aceptarse tal como biológicamente nacieron, aceptarse en su propia biología y buscar la felicidad y la plenitud en esa esencia.