Productos "engaño" pueden aumentar el riesgo de muerte en consumidores: Colegio de Médicos

El vicepresidente del Colegio de Médicos de Chihuahua, Jesús Lozano, afirmó que los llamados productos "milagro" o productos "engaño", pueden poner en riesgo la vida de quienes los consumen, pues muchos de éstos no se encuentran regulados por la autoridad sanitaria, por lo que no sólo "incumplen" sino que, en casos extremos, pueden llevar a la muerte.

"Tenemos un problema muy grave, ahí ya a nivel de lo que es información, por la forma en la que ésta se maneja", afirmó el médico. "A veces son productos que ofrecen una calidad muy alta, para atender problemas de salud graves, como la diabetes, la osteoporosis o la hipertensión", afirmó el doctor Jesús Lozano.

Explicó que este tipo de productos, ofrecen "falsas esperanzas en la gente que los compra; no vamos a decir que no pueda existir un beneficio, a lo mejor en una cantidad, pero no es como se menciona o se oferta".

Explicó también, que este tipo de productos son difíciles de controlar, debido a que no hay trazabilidad de los mismos, "muchos de estos productos, salen al mercado una temporada, y luego desaparecen; y a veces causan más daño a la persona, que beneficios".

En este contexto, explicó que el consumo de estos productos sin la revisión correspondiente y tomados sin orientación profesional (en caso de estar debidamente registrados) representan una situación grave, que puede poner en riesgo la vida de las personas.

"Es muy importante saber si esos productos tienen una regulación adecuada, y si la autoridad conoce las condiciones de fabricación, para poder avalarlos". Añadió que antes de adquirir estos productos, las personas deben corroborar qué es lo que ofrecen y si están debidamente regulados.

"Muchos dicen tener, o ser una opción curativa, pero aquí primero que nada, es necesario saber si el laboratorio que lo elabora o lo fabrica, tiene antecedentes de registro y permisos". Añadió que "es muy importante comprobar que son empresas que se dedican a esta actividad".

Advirtió que estos productos, deben estar regulados por la Cofepris, y en las entidades, la Coespris debe realizar revisiones. "En las revisiones se debe constatar, cómo se maneja; dónde se empaca, qué tipo producto es, si realmente contiene lo que ofrece; qué ventajas tiene o cómo está probada su efectividad,".

Además, indicó, se deben practicar pruebas científicas, "para poder decir que sí sirve; debe tener un control de calidad bastante estricto", puntualizó el doctor Lozano.

Invitó a la población a tomar en cuenta que estos productos, no sólo pueden "no brindar los beneficios que ofrecen, sino además, pueden ser un riesgo hasta de muerte".