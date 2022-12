Profesor de Contabilidad, mente maestra detrás de Aras

Antes de que Aras Investment Bussines Group iniciara operaciones formales en la ciudad de Chihuahua a través de Armando Gutiérrez y su equipo de trabajo, existió un equipo cerrado de trabajo que inició un proyecto financiero igual pero en el municipio de Parral, donde obtuvieron recursos a través de inversiones financieras, pero al caerse este proyecto, fueron aprehendidos y no fueron sancionados por las lagunas jurídicas, lo que permitió que el proyecto Aras se conformara con mayor fuerza al no haber una responsabilidad penal.

De acuerdo a la información que tiene integrada la Fiscalía General del Estado, entre uno de los operadores que no salía a la luz pública, era un docente universitario de la Facultad de Contaduría, quien sólo tenía relación y un amplio acercamiento a Armando Gutiérrez, para llevar a cabo todo el esquema financiero a través de su persona y sin que él se viera involucrado en algún hecho delictivo.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Aunque lo tienen identificado desde hace más de seis meses, como uno de los actores intelectuales de este delito, no se ha logrado individualizar la carpeta de investigación en su contra, debido a que no cuentan con elementos suficientes para buscar su responsabilidad penal, ya que no firmaba documentos, no tenía apariciones públicas (en el estado) y sólo tenía un vínculo de comunicación con Armando y otros socios de muy alto nivel.

Entre ambos movían cantidades millonarias de dinero que no fueron detectadas por las autoridades financieras, y permitía que el mismo proyecto siguiera creciendo, hasta captar varios miles de millones de pesos en el estado y generar uno de los posibles fraudes históricos más importantes dentro del estado.

A raíz de esta forma en la que logró mantenerse detrás de un corporativo financiero, fue el motivo por el cual la Fiscalía General no logró incluirlo en las investigaciones –hasta este momento-, ya que los trabajadores e incluso los fundadores detenidos pudieran no haber sabido de la implicación del maestro universitario.

Hace un par de días, vecinos del fraccionamiento San Chárbel captaron y reportaron la presencia de una persona, quien al parecer iba a acompañado de su familia, mismo que se estaba introduciendo a varios domicilios que tenía Armando Gutiérrez, sin importar los sellos de resguardo de los bienes, y además fue identificado como el docente quien “asesoraba” al ex CEO de Aras.

La relación de Armando Gutiérrez y sus socios más cercanos comenzó desde que era estudiante en la Facultad de Contaduría, donde conoció a esta persona -a quien se le resguarda su identidad por motivos legales- y quien al parecer fungió como el operador y cerebro de la operación, mientras que Armando daba la cara de la empresa.

Foto: Ricardo Holguín | El Heraldo de Chihuahua

La Fiscalía tiene conocimiento de esta información, incluso, en repetidas ocasiones intentaron intervenir los teléfonos del equipo cercano de Armando, para obtener más información de esta persona y sobre todo para tener material probatorio de que era uno de los pilares en la investigación contra esta empresa.

De acuerdo a la información que ha recopilado la misma corporación, sería Armando Gutiérrez uno de los que podría dar mayor evidencia sobre el profesor universitario, ya que por varios meses fungió como asesor de él e incluso personas cercanas al caso advierten que fue uno de los que tomó algunas malas decisiones que hicieron el colapso de la empresa.

Este personaje se ostentó como gerente de la empresa Aras en algunos estados como Yucatán y Quintana Roo, donde al parecer se hizo cargo de fundar la empresa a nombre de Armando Gutiérrez, pero con el paso de los meses estas empresas colapsaron y tuvo que salir de ambos estados para evitar problemas penales.

En mayo de 2021 el maestro universitario inauguró ARAS Business Group como una “consultora especializada en ofrecer instrumentos de posicionamiento y colocación de capital con mínimo riesgo” en la ciudad de Campeche, donde posaba en las imágenes del recuerdo bajo una trayectoria que ya había “concretado” en el estado de Chihuahua.

Para el mes de diciembre, al igual que en Chihuahua, se colapsó la empresa y se vio enredada en una serie de escándalos por los presuntos fraudes financieros, que se generaron a raíz de una serie de faltas de pago, tal como ocurrió en el estado, donde actualmente existen más de 6 mil denuncias por estos hechos.