Tres casas aseguradas a imputados de Aras presentan sellos de embargo rotos

Tres casas ubicadas en el fraccionamiento Lomas de San Charbel, y que fueron incautadas a los imputados de Aras Business Group Chihuahua, presentan los sellos de incautación violados.

Según informó Erika Jasso, abogada de uno de los imputados, dijo que una de las casas había sido vendida por su defendido a uno de sus colaboradores, aunque no terminó de pagarla. Es esta persona la que fue vista por los vecinos mientras ingresaba a las viviendas, informó la defensora.

La defensora informó que el colaborador de uno de los imputados, Armando G.C. el que se está metiendo a las casas, toda vez que había comprado una de las propiedades y pagó 1 millón de pesos, en el entendido de que pagaría el resto durante el año.

“Pero entonces cuando empezó la bronca fuerte, él era uno de los consejeros de Armando y supuestamente compró la casa en la que se metió (el agente) Treviso, pero solo pagó 1 millón de pesos, pero el acuerdo era que iría pagando a lo largo del año”.

La abogada indicó que el colaborador que presuntamente rompió los sellos de incautación en las viviendas de numerales Circuito Lomas del Cedro # 6927 y Circuito Lomas del Cedro # 6726, se fue a Cancún y duró allá como 8 meses, hace poco que regresó y la semana pasada se estaba metiendo a las casas.

“No he informado nada a Fiscalía porque de todas maneras ellos no hacen nada, a mí me informaron por teléfono pero sí voy a poner en conocimiento a la Fiscalía del hecho, pues ellos son los responsables de que no se meta nadie a esas propiedades”, explicó la defensora.

Agregó que el en esas viviendas no se necesita una llave como tal, sino que se puede acceder con un código, pues así es el sistema de seguridad en las viviendas del fraccionamiento.

Es así que la persona que entró, está incurriendo en los delitos penales de allanamiento de morada y violación de sellos, por lo que se pueden perseguir de oficio, aunque dijo que la Fiscalía por tener en su resguardo las propiedades, no requiere de una querella para investigar el hecho, sino que por sí misma puede actuar.