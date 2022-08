Próxima mega audiencia contra Aras podría reunir hasta 500 víctimas

Luego de que el pasado 9 de agosto diera resultados la concentración de 300 víctimas en una sola audiencia de vinculación a proceso, el abogado Mariano Cordero, quien representa a varias víctimas de la empresa Aras Investment Business Group, compartió que en próximos días se podría llevar a cabo la segunda audiencia masiva por hasta 500 casos.

Aunque no cuenta con la información sobre el día exacto de la nueva audiencia, las autoridades del Poder Judicial del Estado, como de la Fiscalía General del Estado, le compartieron que podría ser en por lo menos 10 días después de que ocurriera la vinculación a proceso de la segunda causa penal.

Afectados y juez sobre el caso Aras / Foto: Pablo Rodríguez y Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Reconoció la participación de los agentes de la Fiscalía General del Estado en el proceso de integración de 300 víctimas y los exhortó a seguir trabajando para poder atraer a más víctimas, ya que la empresa Aras suma más de 4 mil 600 denuncias en todo el estado y mantiene un quebranto por varios millones de pesos.

Sobre la audiencia que se celebró la semana pasada, el abogado consideró que la audiencia fluyó de forma positiva, independientemente del resultado de la vinculación, la funcionalidad de la audiencia fue ideal y eso permite que se tenga la esperanza de que se judicialicen más carpetas quizá con un número mayor al que se presentó en la audiencia pasada.

“Estuvo muy pesado para la Fiscalía General del Estado y tienen un merecido reconocimiento por su esfuerzo, hubo demasiadas víctimas las que continúan pendientes, y sería ideal que se continuara con este esquema, están pendiente los municipios de Juárez, Parral y Cuauhtémoc, que son entidades que pueden desahogar con sus jueces de control también este tipo de audiencia”, añadió.

Sobre la audiencia, dijo que el Tribunal Superior de Justicia del Estado tiene previsto que la próxima audiencia sea en la ciudad de Chihuahua, con un número mayor a los 300 casos que se presentaron en días pasados, y posteriormente, si se consigue o no la vinculación a proceso, se realizaría en Juárez.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Compartió que en el municipio de Juárez existen al menos 350 carpetas de investigación por el delito de fraude cometido por la empresa Aras, por lo cual se analiza la posibilidad de que todos los afectados puedan ser incluidos en una sola audiencia para formular los cargos correspondientes a los socios fundadores que se encuentran en prisión domiciliaria.

Mariano Cordero consideró que esta segunda causa penal que se inicia contra la empresa Aras dio la oportunidad de acreditar de forma indiciaria los mecanismos de prueba para resolver que había motivos suficientes para decir que son constitutivos a un delito, pues captaron varios millones de pesos de una posible forma ilegal y a la fecha no han podido recuperar el capital.

“En un momento dado se taparán las grietas para conseguir la sentencia condenatoria, la defensa hizo saber cuáles eran sus argumentos, da la posibilidad de trabajarlos adecuadamente y cerrar grietas para la audiencia de juicio final, al menos estamos convencidos que en la vía penal es la ideal, porque irse a la vía mercantil es aceptar la legalidad de la empresa Aras Investment, y que permanezcan en libertad”, compartió.

Mariano Cordero dijo que si el tema de Aras se toma en la vía mercantil, es aceptar la existencia de la sociedad, que se firmó el contrato, que fue un incumplimiento de contrato y que no es responsabilidad penal, que no hay dolo ni mala fe, lo cual no es verdad, ya que hay todos los elementos de prueba que permiten concluir que hay una premeditación, el hecho que se hayan salido los gerentes y el mismo CEO en abril, indicó que es un indicio de que estaban preparando el terreno al saber que se cerraría la captación de la inversión.

El abogado dijo que la empresa en cuestión siempre se manejó al borde de la ilegalidad, porque captaban el ahorro público sin estar autorizados, lo que consideró como un delito que se encuentra contemplado en las leyes mexicanas.

El abogado Mariano Cordero compartió también que mientras siguen avanzando las audiencias masivas en contra de los tres detenidos de Aras, también van a seguir presionando para que detengan al resto de los involucrados, como al exCEO de la empresa Armando Gutiérrez Rosas, para que pueda avanzar el proceso penal y dictarse las sentencias correspondientes.

“Hay que agarrar al CEO y las personas que tienen órdenes de aprehensión para concluir el juicio con una sentencia, mientras que no aparezcan no pueden dictar sentencia, porque violarían los derechos a los demás imputados, por eso hay que agarrarlos para que esto tenga un final, sino ahí se va quedar”, apuntó.

Aunado a ello, también los detenidos no pueden permanecer más de dos años de prisión preventiva sin recibir una sentencia, por ello el abogado estableció que en la próxima acción para los afectados de Aras será seguir presionando para que puedan dar con el resto de los responsables.