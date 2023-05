¿Qué está provocando los retrasos en vuelos de Aeroméxico a Chihuahua?

Por un aparente sobre venta de vuelos, la actividad volcánica del Popocatépetl en México y una supuesta falta de personal para operar las aeronaves, la empresa Aeroméxico en Chihuahua mantuvo varadas a por lo menos 200 personas, desde hace cuatro días en la capital sin poder concretar sus vuelos adquiridos y sin una solución aparente.

Los afectados comentaron que desde el pasado viernes tenían programado el traslado a la Ciudad de México, en el vuelo identificado como AM 0143 de la empresa Aeroméxico, pero que por diferentes cuestiones no han podido concretar ese traslado y en cambio los han mantenido a la espera de un nuevo vuelo entre los días, sábado, domingo y lunes 22 de mayo, el cual también fue cancelado.

Entre los afectados se encuentran personas originarias de India, China, así como personas de los estados de Querétaro, Veracruz, Zacatecas, Morelia, así como ciudadanos del estado de Chihuahua, quienes se han visto afectados ante el impedimento que ha tenido la empresa para poder concretar estos vuelos al centro del país.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

De igual forma, entre los clientes que viajan de Chihuahua a Ciudad de México, hay pasajeros que tienen vuelos de conexión y que perdieron vuelos a Barcelona, Madrid, Colombia y París, según explicaron y documentaron parte de los clientes, que se vieron aún más afectados por estos cambios de vuelos.

La empresa Aeroméxico les compartió a los quejosos, que parte de los retrasos y que uno de los principales motivos de que no saliera el vuelo 143 se debía a que no había personal para maniobrar la unidad, pero que tenían que esperar algunas horas para que la tripulación pudiera dirigir la aeronave.

“Han estado reprogramando, nos tienen desde el jueves, vuelta a vuelta, nos han cancelado, lo reprogramaron al viernes, después lo cancelaron, otros vuelos de Aeroméxico sí siguen saliendo, menos el nuestro, no sabemos por qué, lo han cambiado mil veces, es el vuelo 143, no han solucionado nada y siguen haciendo lo mismo, dicen que es por lo del volcán, pero no nos dicen la verdad porque siguen saliendo vuelos de ellos para México, incluso de otras aerolíneas”, comentó la joven María Mendoza, una de las pasajeras del vuelo afectado.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Al recorrer las instalaciones del Aeropuerto Roberto Fierro en la ciudad de Chihuahua se constató que otras aerolíneas como Volaris, Viva Aerobús, continuaban con su operatividad ordinaria y que el problema se concentraba sólo en la empresa Aeroméxico y en específico en el vuelo marcado como 143.

Entre los afectados se encontraban dos personas originarias de India y China, quienes estaban molestos de que no puedan salir del estado de Chihuahua, ya que en su caso, durante tres días, les han reprogramado los vuelos y no han podido regresar a sus países de destino, y no pueden obtener mayor información ya que sólo hablan su idioma natal y parte del inglés.

Comentaron que el día 21 de mayo, el día domingo, se tenían dos vuelos programados para salir a la Ciudad de México, uno de ellos el marcado con el 141 y otro más el 143, los cuales partirían a la misma hora a las 13:00 horas, pero sólo el vuelo 141 logró salir a la Ciudad de México, mientras que el otro permaneció varado y se les volvió a notificar que no habría vuelo para esas personas.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Ante estos retrasos y el enojo de los clientes, es que la empresa Aeroméxico optó por enviar a diversos clientes en otros vuelos de la misma empresa, pero sólo en lugares donde faltaran pasajeros, es decir que en algunos espacios reducidos de dos o tres, pero que no ha alcanzado a cubrir la demanda de afectados.

Entre los afectados se encuentran personas que deben acudir a México para trasladarse a otra parte dentro y fuera del país, así como personas que deben acudir a sus actividades laborales o de salud, pero esto no se ha respetado por parte de la empresa, quien los mantiene varados en la ciudad de Chihuahua.

Los afectados explicaron que ante la decisión de mantenerlos en la ciudad de Chihuahua algunos recibieron pagos para hospedarse en la capital, otros recibieron cupones para comida, otros más para trasladado de taxi, pero que estos apoyos fueron entregados de forma discrecional y aleatoria, ya que no todos recibieron ese beneficio y otros tuvieron que poner más dinero de sus bolsillos para cubrir algunos gastos adicionales que le generó la empresa en cuestión.

Arturo Medina, otro de los afectados, explicó que desde el sábado le han cambiado su vuelo, primero por varias horas, después lo cambiar al domingo, luego el domingo le informaron que saldría a las 10:00 horas, pero al llegar la hora le informaron que a las 13:00 horas, posteriormente se lo aplazaron a las 20:00 horas y finalmente se lo cancelaron para que partiera el lunes 22 de mayo a las 10:00 horas, pero de momento no le han asegurado su traslado.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Ante la inconformidad y la falta de solución, los afectados comenzaron a exigir respuestas a estos hechos, y varias personas comenzaron a manifestarse, lo que obligó a los elementos de la Guardia Nacional a acudir al aeropuerto para evitar que el problema se saliera de control, ya que incluso intentaron cerrar el aeropuerto para exigir que la empresa cumpliera con el servicio de traslado.

Hasta el momento de los más de 200 pasajeros que se encontraban varados en el aeropuerto, alrededor de 50 intentan regresar el mismo lunes y no se retractaron en ningún momento para exigir a la empresa su traslado urgente a la Ciudad de México, mientras que el resto comenzaron en el mismo aeropuerto un proceso de cancelación y dejar los vuelos abiertos para tomar un vuelo en una próxima fecha.

Al cierre de la edición, de acuerdo al reporte oficial proporcionado por OMA, la empresa Aeroméxico continuó con afectaciones en su operación, incluso canceló el vuelo programado a México en la aeronave 145 y continuó con demoras en el vuelo identificado como 149 de acuerdo a la información proporcionada por el aeropuerto.

Es de mencionar que en el lugar, no se encontró personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que es la autoridad correspondiente que debería de mediar este tipo de conflictos entre afectados y la empresa proveedora del servicio.