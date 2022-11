Quienes asistan a marcha a favor de reforma del INE podrían estar siendo amenazados: Vázquez

Luego del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de una marcha a favor de la reforma al INE para el próximo 27 de noviembre, el coordinador del PAN, Mario Vázquez Robles expresó que podría haber una probable amenaza para quienes son beneficiarios de algún programa social a acudir o de lo contrario ser perjudicados.

“Siempre está el riesgo de que se haga uso de presiones, de amenazas, acarreos, tortas, refrescos, todo eso y la movilización de beneficiarios, la verdad sería muy lamentable porque los llevan al baile en un tema que ni siquiera ellos están quizá en conocimiento pleno”, añadió.

“Por qué se preocupa, si dijo que eran unos cuantos y dijo que eran puros fifís; porque esa reacción, lo que está haciendo es convalidando que le dolió el golpe que le dieron no los partidos políticos, sino el golpe que le dieron los ciudadanos en estas marchas que se dieron que fueron cuantiosas en cuanto a presencia”.

Lo anterior tras el mensaje del mandatario federal, en Conferencia matutina, donde convocó a una marcha, tras la realizada el pasado domingo en defensa del INE.

“Los ciudadanos se están manifestando favor del INE, no en contra del presidente, pero el presidente está acusando de recibido el golpe y está nervioso”, agregó.

Con respecto a declaraciones de AMLO de que se retiraría si más de 100 mil personas lo solicitaban reunidas, el legislador de Acción Nacional dijo, “El presidente padece incontinencia verbal, siempre está diciendo una cosa y otra y cuando se dice tanto, lo que puede pasar es que incurras en mentiras haciendo incumplimiento de versiones que ahora no se cumplen”.

Ante el cuestionamiento de como espera la participación de la marcha en Chihuahua, mencionó, “Es el gobierno, no hay que olvidar eso. El gobierno tiene capacidad de movilización. No sería nada extraño que fuera una copiosa marca. La diferencia es que la marcha que se dio el domingo pasado fue ciudadana, convocada por ciudadanos, esa es la gran diferencia. No es igual cuando ostentas todo el poder a cuando estás fuera del poder”, detalló sobre el contingente que se podría obtener.

“Acá fue una marcha ciudadana digamos, legítima, genuina y acá será el gobierno con toda su estructura y sus recursos”, explicó.