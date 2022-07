Realiza PRI renovación en 12 comités municipales

En el marco del programa de trabajo del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, el dirigente César Alejandro Domínguez Domínguez, ha llevado a cabo una serie de actos protocolarios en tomas de protesta a dirigencias en los Comités y Consejos Políticos municipales, en dónde se ha privilegiado la participación e inclusión de diversos grupos internos dentro de este Instituto Político.

Los municipios en dónde se realizó la renovación de comités municipales fue en, Aquiles Serdán, Guerrero, Ocampo, Uruachi, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Santa Bárbara, López, Allende, Morelos, Guadalupe y Calvo, San Francisco de Borja

En su mensaje, el presidente del partido, expresó que ante los problemas que atraviesa el país, en materia de inseguridad, en dónde un día sí y otro también, hay homicidios, violaciones, amenazas, balaceras en contra de la sociedad mexicana, además, de que cada vez aumenta la cifra de familias que ingresan a ser estadística de ser más pobres, expresó que, “esto no debe estar pasando y no podemos permitir que siga avanzando el índice de pobreza, en el PRI, no somos perfectos, pero damos resultados”, recalcó Alejandro Domínguez.

Recordó que los gobiernos priístas, han sabido sacar adelante al país, cuando lamentablemente se han presentado estos fenómenos. Dijo que en su momento, dichos gobiernos tricolores ha combatido estos índices negativos con estrategias muy puntuales en materia de capacitación, inversión, construcción de programas para combatir los rezagos o incidencias que se presentan en su momento.

Pidió a los priístas, defender las causas sociales en sus municipios, con espíritu de servicio, porque esa es la esencia del partido, dar solución a los problemas que aquejan a la sociedad, eso es el PRI, añadió.

Por otro lado, habló sobre la construcción de la alianza con otros partidos como el PAN y PRD, en dónde el PRI juega un papel muy importante, para las próximas elecciones, es por eso que el líder Alejandro Domínguez hizo un llamado a trabajar con toda la militancia de esta institución política, con todos los grupos internos que existen en el partido, con diálogo, con inclusión, para lograr crear liderazgos en los municipios, además de organizar nuevos cuadros, para fortalecer al partido y ser competitivos a la hora de escoger a los que serán los representantes para el 2024.