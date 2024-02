Reciben feligreses imposición de cenizas en Catedral Metropolitana de Chihuahua

El presbítero Ever Hernández presidió la santa misa desde la Catedral Metropolitana de Chihuahua, durante la conmemoración del Miércoles de Ceniza, cuando inicia el tiempo de Cuaresma 2024, ante decenas de feligreses quienes recibieron la imposición de la ceniza, bajo el apercibimiento de “Arrepiénte de tus pecados y cree en el evangelio”.

En una concurrida misa se celebró en el corazón de la ciudad de Chihuahua, desde la joya barroca del norte de México, donde previo a ingresar a sus actividades laborales, o tomándose un momento durante la mañana, para cumplir con la ordenanza de recibir la imposición de las cenizas.

Previamente, se acopiaron las palmas y ramos que fueron bendecidos durante el Domingo de Ramos del año pasado, durante el inicio de la Semana Santa 2023, y posteriormente se quemaron para juntar las cenizas y poder imponerlas sobre la parte superior de la cabeza de quienes acudan a las misas de este miércoles 14 de febrero.

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

El Padre Ever Hernández celebró la sagrada eucaristía, de forma cotidiana, de acuerdo con el santo evangelio correspondiente al día de hoy, basado en el libro del nuevo testamento de San Mateo, en el capítulo 6, en el que Jesús dijo a sus discípulos que realicen los actos de penitencia y constricción en lo privado, y ante la presencia de Dios, y Él les recompensa.

“Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos; de lo contrario no tenéis recompensa de vuestro Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente; en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha; así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará.

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no los hombres, sino tu Padre, que está en lo escondido; y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará”, dice el evangelio.

Al término de la misa, el Padre Ever, tomó el recipiente lleno de ceniza que permaneció durante la eucaristía a los pies del Cristo que se encuentra posicionado a un costado del altar, e invitó a recibir el signo de penitencia, como una preparación para vivir durante la Cuaresma 2024, que inicia este día.

En ese sentido, llamó a los congregados a recibir la imposición de la ceniza, como un signo o un gesto exterior de arrepentimiento de sus pecados, pero que refleje un sentimiento interior.