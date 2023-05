Reduce flujo de migrantes en albergue Casa San Agustín por fin del Título 42

Linda Flores, coordinadora de la Casa de Migrantes San Agustín, informó que este jueves 11 de mayo no arribaron personas migrantes de otros estados de México o países a la institución que da albergue, alimento y asistencia a personas en movilidad, como uno de los efectos que ha generado el Título 42, en esta población.

“El miércoles 10 de mayo todavía tuvimos de 30 a 40 personas, y ya. Este jueves 11, cero personas. Fuimos a las vías del tren a monitorear cuántos habían llegado, como parte de nuestro trabajo, y el tren que llegó de Torreón, solo vimos a un mexicano. Todos los demás, tenían prisa de llegar a Juárez lo antes posible. Estamos a la espera, ahorita toda la gente está concentrada en ciudad Juárez y tocará esperar lo que pase, cómo avanzan estos flujos de personas”, detalló.

Linda Flores explicó que hasta el pasado miércoles, se tuvo tránsito de personas, procedentes de otros estados del sur del país; también procedentes de países sudamericanos como Venezuela y Brasil; además de centroamericanos de Nicaragua.

“Es atípico que no llegue hoy ninguna persona, pero también, es un asunto de lógica. Porque se ve que la intención de los migrantes es llegar rápido a Estados Unidos”, expresó la defensora de los derechos humanos de las personas migrantes.

En el tema del albergue, hay tres familias de padres y madres con sus hijos e hijas, que se hospedan en la Casa San Agustín, quienes son originarias de Brasil. De ellas, solo una familia ha manifestado interés de quedarse en Chihuahua, y los otros dos grupos familiares sí quieren avanzar en su migración hacia los Estados Unidos.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

“Todos estamos en la espera. Me la impresión que en el caso de las familias, no se pueden mover porque viajan con sus hijos pequeños. Cada situación es distinta, cada migrante es distinto. Ellos traen niños y van a esperar mejor que les hagamos su trámite de la visa humanitaria, gestión que se está en proceso. Es lo más loable para ellos. Los que han avanzado, no tienen muchas expectativas, no traen alternativas para avanzar de manera regular, por eso están optando por llegar a Juárez rápido”.

Linda Flores opinó sobre la situación que ha generado el Título 42, que se debe generar un programa, para que las personas puedan cruzar lo más rápido que se pueda a Estados Unidos y de la forma más segura que se pueda, como una situación de urgencia.

“Creo que el Título 42 no ha respondido a las necesidades de las personas migrantes. Se ha quedado corto y le ha dejado la responsabilidad a México. En groso modo, eso es el Título 42, dejarle la responsabilidad a México, por esta situación, que bueno, ¿por qué México tiene que responder por esto? Creo que el gobierno norteamericano, nos ha dado una responsabilidad no pedida; y hemos respondido, tanto como se ha podido, pero la verdad es que ha sido muy difícil, y vienen muchos retos para el Gobierno Mexicano”, explicó.

En ese sentido, compartió que como parte de los efectos que ha generado la situación del Título 42, los hermanos migrantes presentan diferentes impactos, como síntomas de ansiedad, agotamiento emocional, entre otras consecuencias.

“Es gente buena, que quiere llegar a Estados Unidos. Muchos tienen familia allá, en Estados Unidos. Otros apenas están buscando llegar para ofrecerles a sus familias una mejor vida. Pero también, se necesita ser muy objetivos con lo que estamos haciendo, muy cautos con esto. Los gobiernos tendrán que ponerse alerta, para no asumir compromisos que no les tocan. El Título 42 forza al Gobierno Mexicano que asuma un compromiso que no es nuestro, toda esta responsabilidad que están dejando no es del Gobierno Mexicano”, afirmó Linda Flores.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Acotó que se tiene la expectativa de ver qué medida se toman, y ser muy objetivos y cautos. Por parte de Casa San Agustín, se está monitoreando el flujo de personas migrantes en las vías del tren, que es la ruta principal que utilizan para viajar a la frontera, y a la espera.

“Las obras de ayuda humanitaria siguen trabajando. Las casas de migrantes seguimos abiertas, y seguimos recibiendo hermanas y hermanos migrantes. Estamos a la espera de lo que pase e invitamos a que la gente comparta ayuda para las personas que llegarán, como latas de atún, agua embotellada. A que si ven migrantes en la calle, los canalicen a lugares como Casa San Agustín. La casa está abierta, hay niños, hay mamás, hay parejas jóvenes; tenemos un matrimonio que rescataba animales en situación vulnerable. Son gente buena que intentaba hacer cosas, y sus circunstancias, los traen migrando”, expresó Linda Flores.

En las vías del tren que están próximas al puente de la avenida Pacheco, y que es un sitio de refugio para las personas migrantes, se dio un recorrido en el que no se detectó presencia de ninguna persona en situación de movilidad; sin embargo, personal de los patios de Ferrocarriles Mexicanos que se encuentran en el área, se abocaron a tapar los boquetes que hacen los propios migrantes a su llegada, para internarse en la búsqueda de agua y alimentos. Así mismo, realizaron algunas reparaciones en las vías del tren.