Regresa Aurelia Alejandra Martínez al Juzgado Décimo Civil tras ganar amparo a TSJ

El Primer Tribunal Colegiado en materia Penal y Administrativa ordenó la reinstalación de Aurelia Alejandra Martínez Rosales como jueza del Juzgado Décimo de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, luego de que ganó un proceso judicial contra del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

El abogado defensor Rodolfo Villalobos Rosal, explicó que en el mes de enero se realizó el proceso de ratificación de varios jueces designados previamente por un periodo de tres años, de los cuales tres no fueron ratificados, entre ellos la licenciada Aurelia Alejandra Martínez, por lo que interpuso juicio de amparo y el pasado mes de diciembre, quedó firme la sentencia donde se ordena la reinstalación inmediata, así como el pago de los salarios caídos, por el periodo que comprende desde la no ratificación hasta la reinstalación en el Juzgado Décimo Civil por Audiencias.

Se espera que hoy a las 13:00 horas la licenciada asuma de nuevo su cargo como titular en el juzgado antes mencionado.

La licenciada Aurelia Alejandra Martínez Rosales argumentó que busca limpiar su nombre, dado que durante el proceso y a la hora de anunciar la decisión, la presidenta del Poder Judicial, Miriam Hernández, solo hizo señalamientos que dañaron la imagen de la juzgadora.

Entre la razones para no ratificar en el cargo era que no reunía los requisitos de la Constitución Federal, Local y Ley Orgánica del Poder Judicial para ejercer la función; además de no contar con la capacidad para continuar desempeñando la labor jurisdiccional; carecer de atributos para ejercer el cargo por la conducta demostrada como jueza; tener una conducta contraria a los principios del juzgador, como carecer de diligencia, tener poca honestidad y poca honorabilidad, tener nula excelencia profesional, ejercer eficientemente sus funciones jurisdiccionales e incumplir con la función social de impartir justicia de forma pronta, completa e imparcial.

Por ello, la jueza decidió interponer un amparo en contra de la decisión de no ratificación del Consejo de la Judicatura, ya que ninguno de los argumentos presentados se constituía como una razón o motivo para no ratificarla.

Señaló que tenía una queja por hostigamiento laboral, la cual se resolvió en diciembre, demostrando que la jueza jamás hostigo a nadie, por lo tanto, el Consejo no ejerció acción de responsabilidad, por lo que el pasado 15 de enero de 2024 se le notificó la resolución.

El amparo fue resuelto en julio del 2022 por el Juzgado Quinto de Distrito, de la Quinta Región en Culiacán, Sinaloa, quien determinó concederle el amparo por vicios de forma, para el efecto de que el Poder Judicial emitiera una nueva resolución.

El proceso siguió y finalmente, en diciembre del año pasado, el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal y Administrativa, con residencia en Chihuahua, determinó en definitiva resolver que el Consejo de la Judicatura se pronunció de forma extemporánea respecto a su ratificación y determinó que las razones por las cuales no fue ratificada no eran graves ni motivo para no ratificar a una jueza.

Con esos términos, el Tribunal Colegiado ordenó su ratificación como Jueza, su inmediata reinstalación en el cargo que desempeñaba y el pago del salario que dejó de percibir desde que el Consejo le notificó el acuerdo en donde indebidamente no la ratificó.

La licenciada Martínez Rosales reconoció tener miedo a algunas circunstancias, entre las que destacan que de manera extraoficial, se le informó que buscarán su cambio de adscripción al municipio de Guerrero, lo que consideró como un hostigamiento, que de concretarse dicho cambio, el Consejo de la Judicatura estaría simulando el cumplimiento de la orden del Tribunal Colegiado, y en este escenario, podrían ser destituidos los cinco consejeros

De la misma manera, señaló que el personal del juzgado está sufriendo manipulación en contra de la juzgadora: “Yo no tengo nada en contra del personal, mi conducta siempre ha sido honorable y me he caracterizado por ser una jueza con perfil derechohumanista”.

Aclaró que regresará con toda la disposición de ejercer su trabajo con profesionalismo, sin entrar en conflicto con nadie, a fin de que la función jurisdiccional se cumpla a cabalidad, sin embargo, también advirtió que se defenderá ante cualquier intento de violencia que ejerzan en su contra.

La licenciada Martínez Rosales destacó que tras su no ratificación, se generó mucha desinformación y al final se demostró que todo lo que dijo la presidenta del Poder Judicial fue falso.

“Quiero que las personas tengan un juicio en el juzgado, tengan la certeza y la tranquilidad de que la persona que va a resolver los asuntos, es profesional apegada a derecho y absolutamente imparcial”.

Finalmente, dijo que está preparada para defenderse ante cualquier circunstancia: "miedo no tengo”