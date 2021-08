Regreso a clases presencial tendrá menos horas: Javier Corral

Javier Corral de nueva cuenta solicitó la confianza de madres y padres de familia, para acompañar el regreso presencial a clases: “será escalonado, con hasta el 50 por ciento de aforo, nada más que las sesiones serán más cortas que como las conocíamos”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Detalló que a diferencia del esquema previo a la pandemia, las horas de clases en preescolar y primaria serán menores, al igual que en secundaria y preparatoria.

El mandatario estatal dijo que, en un enlace con el Presidente de la República, dará el banderazo de salida para el inicio del ciclo escolar 2021-2022, desde Ciudad Juárez, donde “hay el mayor entusiasmo para regresar a clases, y como siempre, a la vanguardia”.

Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

Añadió que habrá estrictos controles sanitarios, acompañados de una estrategia de evaluación y revisión constante, a través de centros escolares, y comités escolares donde participará personal directivo, docentes y padres de familia.

El gobernador resaltó que el semáforo verde y el regreso a clases presenciales no implican “cantar victoria”.

“A ver, no hay que aflojar, no hay que bajar la guardia, porque al cubrebocas le queda todavía un añito más, ya llegó para quedarse mientras que la variante Delta no tenga un control hospitalario y médico; y no se diga el gel, todos los antibacteriales”, comentó.