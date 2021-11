Renuncia de titular del TSJ podría ser por concursos de jueces y magistrados: Sotelo Mesta

El ex integrante del Consejo de la Judicatura, Joaquín Sotelo Mesta, expresó que uno de los motivos por el que posiblemente podría renunciar el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Pablo Héctor González, serían los señalamientos por las irregularidades en los concursos para la designación de jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado.

Sotelo Mesta, mencionó que no se sabe a detalle que es lo que ha sucedido ni cuando se podría oficializar la renuncia, sin embargo dijo que poco a poco el tema de los concursos mencionados, ha ido revelando varias cosas que anteriormente se desconocían, y posiblemente esa sea uno de los motivos de la próxima renuncia.

“No tengo idea si existen presiones que lo orillen a renunciar, no sé qué motivos tenga, yo no tengo comunicación con él, pero tal vez esté pensando en gran parte todo lo que sucedió anteriormente con los concursos de jueces y magistrados, porque aunque todos hablaron sobre las irregularidades en el concurso de la designación de jueces, se olvidaron del de los magistrados, en donde también hay varios señalamientos”, explicó el ex consejero de la Judicatura.

Destacó que en el septiembre del 2019, se emitió una resolución de no ejercicio de la acción penal, pero en esa resolución se confirmó que sí existían irregularidades y que esas deberían ser analizadas desde el ámbito administrativo, con ello se inició una investigación de posibles responsabilidades administrativas, sin embargo, ya no se ha sabido nada de ese proceso.