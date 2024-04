Reportan 21 incidentes por vientos durante Operativo de Semana Santa

Julio César Salas González, titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, informó que durante la contingencia por las fuertes ráfagas de viento en la ciudad de Chihuahua se brindaron un total de 21 atenciones a diferentes situaciones de emergencia; y reportó saldo blanco en el corte de este martes 2 de abril, del Operativo de Semana Santa 2024.

Desglosó que se presentaron cuatro árboles caídos, tres espectaculares atendidos, cuatro láminas sueltas, tres postes caídos, cuatro objetos sueltos 4, tres cables caídos, con un total de 21 eventos atendidos por las fuerzas municipales de seguridad, principalmente, por los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Agradece comisario Salas a ciudadanía por atender recomendaciones de Operativo de Semana Santa

Hasta el momento, se registra saldo blanco, gracias a la cooperación de las y los chihuahuenses

El Operativo de Semana Santa continúa hasta el próximo domingo 7 de abril, con el despliegue de más 500 elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con patrullajes en las colonias, en las presas, balnearios; acompañados de Protección Civil, Gobernación y el Heroico Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Chihuahua, informó el comisario Julio César Salas González.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

“Vamos a estar cuidando todas las presas, las balnearios, y en el interior de la ciudad, que son las colonias. No hemos terminado el operativo Semana Santa, y agradezco mucho a los ciudadanos porque no hemos tenido ningún incidente, que han atendido las recomendaciones que hacen los bomberos, que no ingresen a los cuerpos de agua, que se pongan los chalecos salvavidas. De todas las recomendaciones que se han brindado, no hemos tenido ningún inconveniente, al contrario, hemos recibido todo el apoyo del ciudadano, por eso estamos ahorita, en saldo blanco”, afirmó Julio Salas.

Adicionalmente, explicó que por parte de las volantas, se han hecho 11 revisiones a balnearios; se levantó un acta administrativa por parte de Protección Civil Municipal. También se hace la revisión de vehículos y personas en ingreso a las instalaciones de las presas, y rondines en el interior, sin que hasta el momento se haya reportado alguna novedad.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Finalmente, compartió sobre la atención que se le dio a una persona en el Parque Nacional Cumbres de Majalca, en la zona norte del territorio municipal de Chihuahua, a quien se le brindó auxilio.