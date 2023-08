Respalda Bonilla el freno a distribución de libros de texto de la SEP en Chihuahua

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, afirmó su apoyo a la gobernadora María Eugenia Campos Galván sobre la decisión de frenar el reparto de libros de textos, y solicitó muy respetuosamente al Gobierno Federal respeto a quienes no coinciden con el uso ideológico de la educación en México.

“El preocupante asunto que hoy vivimos con los libros de texto gratuito, que el Gobierno Federal quiere distribuir en las primarias, por ejemplo, como la desaparición del libro de Matemáticas, que significa la renuncia a la formación del pensamiento lógico y nuestras capacidades en las nuevas tecnologías e innovación; cuando todo el mundo avanza hacia la ciencia, la tecnología, el lenguaje artificial, en un estado como lo es Chihuahua, donde nuestra mayor oferta es formar mente de obra, quieren borrarla, así, simple y sencillamente”, expresó Marco Bonilla durante el lanzamiento de la convocatoria del Premio Municipal al Mérito Docente.

En ese sentido, manifestó que la carga ideológica y política contenida en los libros de texto de la Educación Pública, busca polarizar a las y los mexicanos adultos, sino también, al resto de la población desde temprana edad.

El alcalde Bonilla aseveró que México necesita la suma de voluntades por el bien común, porque el bien común es uno y es el mismo, sin importar a qué partido se apoye; o con qué ideales se identifique. Y no es la introducción de ideologías de cualquier tipo; no es la hipersexualización de los menores, queriendo desplazar la formación que como padres deben dar, y de quienes dijo, tienen todo el derecho de opinar sobre este tema, porque es la formación de sus hijos, la que hacen las maestras y los maestros.

“A esto nos enfrentamos los padres de familia y alumnos; y por supuesto ustedes, maestras y maestros, a quienes hoy les hablo también, como padres y madres de familia”, manifestó.

Mencionó que la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, ha pedido que se detenga la distribución de libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública en el territorio estatal, y afirmó que respalda su decisión; al tiempo que solicitó muy respetuosamente al Gobierno Federal que escuche las voces de quienes no coinciden con este uso ideológico de la Educación.

“La educación y el futuro, no está en quién gana la presidencia de la República el año que entra, ese no es el futuro del país. El futuro del país está en los millones de niñas y niños que a diario van a una escuela a formarse en pensamiento lógico, matemático, científicos, naturales, geográficos. Ahí está el futuro de nuestro país, no en el debate nacional de quién gana, si una u otra corcholata, o el de la oposición. Puede ganar el que sea, pero la educación es un bien común y nos debe hermanar a todos, sin importar la ideología que tengamos”, dijo Marco Bonilla.

El alcalde de Chihuahua afirmó que el presente y el futuro de las niñas y niños es mucho más importante que cualquier otro interés político; y que en Chihuahua capital va a trabajar con los maestros y los padres de familia, por lo más importante que pueda tener la sociedad: las niñas y nuestros niños.

“Estoy seguro que Chihuahua capital, seguirá contando con los mejores maestros y maestras. Es hora de dar un paso al frente y mostrar al mundo el gran valor de la labor docente, que seguro se va a dar con este reconocimiento y vamos a seguir en la defensa de la educación de nuestras niñas y niños y por la escuela pública libre de ideologías religiosas y de cualquier otro tipo. Cuenten conmigo, porque lo más importante que podemos hacer como sociedad, siempre será educarla”, finalizó.