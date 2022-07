Responde Mario Vázquez a Javier Corral y le dice: “Aléjate de Chihuahua”

El coordinador de la bancada del PAN, Mario Vázquez Robles, publicó un escrito en su cuenta personal de facebook, donde responde al ex gobernador, Javier Corral, sobre algunos cuestionamientos.

“Javier, ahora cuestionas el trabajo que el actual gobierno realiza desde su Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico y la decisión soberana del H. Congreso del Estado respecto a la promoción del empleo y el desarrollo económico de nuestro estado”.

“Te has convertido, Javier, en lo que supuestamente más odiabas. A lo macho ¿tú tampoco supiste lo que firmabas? ¿O no te diste cuenta de lo que hacían tus compinches? No me sorprende, quizá te molestaba que interrumpieran tus prácticas de golf y no te informaron.

Para tu conocimiento, si es que en realidad no te diste cuenta, en tu gobierno a través de César Jáuregui Robles, Arturo Fuentes Vélez, Alejandra Catarina de la Vega, Jesús Mesta Fitzmaurice, entre otros, según consta en acta del Comité de Patrimonio Inmobiliario de fecha 20 de Octubre de 2019, se hizo una enajenación muy similar a la que ahora tanto críticas”.

“Donde se le vendió a la misma empresa Parques American Industries, S.A. de C.V. un terreno, a precios subsidiado de 1 dólar el metro cuadrado, para arrendarla en la expansión de la empresa Leoni Cable S. A. de C.V. instalada en Ciudad Cuauhtémoc. La diferencia es que tú lo hiciste en lo oscurito; nadie se dio cuenta y a nadie le pidieron permiso”.

“En el caso actual, la enajenación fue aprobada como lo mandata la ley por los diputados del Congreso del Estado, quienes ostentamos la representación de la ciudadanía chihuahuense.

Chihuahua Resuelve TSJ que Fiscalía Anticorrupción es quien debe investigar denuncia penal vs Corral

Pero la enajenación que hicieron en tu gobierno, no está mal, lo que está muy mal es que o no te enteraras lo que se hacía en tu gobierno o que pretendas confundir a los escasos seguidores que siguen creyendo tus mentiras”.

“Te repito, los chihuahuenses ya no caemos en tus engaños que con tu retórica solo pretende seguir dañando a Chihuahua. Y peor aún es que en tu gobierno (no me sorprende porque conozco tus limitaciones e incapacidades) no hayas podido lograr ningún otro estímulo de gran calado para generar desarrollo económico y empleos bien pagados para los chihuahuenses, cosa que, nos ha quedado claro, nunca te importó”.

Respondo puntualmente a tus engaños:

“El decreto del Congreso y todas las actas especifican que la enajenación del terreno será a la empresa American Industries, luego de un proceso licitatorio que realizó la empresa Honeywell, en el que la primera resultó ganadora. Todo consta en actas, igual que el proceso que se realizó durante tu gobierno. Tú mismo te contradices, pues reconoces que el decreto del Congreso está correcto”.

“Fomentar el desarrollo económico, las inversiones en Chihuahua, la generación de empleos; dinero que llegue a manos de las familias chihuahuenses mediante su trabajo, que les permita llevar el sustento diario y posibilite el flujo económico en la entidad NO ES CORRUPCIÓN, es el trabajo del Gobierno del Estado y lo corrobora el Congreso de acuerdo a la ley. ¿De verdad en 5 años no lo pudiste entender? Creo que no, pues le llamas coartada, cuando es una estrategia para detonar la economía, que se realiza no solo en todos los estados de la República Mexicana, sino en todos los países del mundo”.

“Otra vez te digo que la empresa American Industries fue la seleccionada a través de un proceso de licitación que realizó Honeywell, no Gobierno del Estado. No pretendas confundir, mentiroso”.

“Deberías, antes de escribir tus mentiras llenas de rencor y envidia que no te has podido sacudir en tantos años, preguntar a tus compinches, si no tienen más que decirte, de lo que hayan hecho en tu gobierno”.

Chihuahua Desde que dejó el cargo se han acumulado nueve denuncias vs el exgobernador Javier Corral

“Tus “colaboradores” tampoco te informaron que en 2020 fue publicada una ley, por la que estos procesos deben ser autorizados por el Congreso. ¡De verdad estabas distraído en el golf!”…

“Ahora sí se respeta la ley y la autonomía de poderes, cosa que en tu gobierno no existió. Por eso te resulta tan complicado entender la transparencia de este proceso, que llegó al Congreso para que se discutiera en la pluralidad y representatividad de los diputados, no para embarrar a nadie ni hacer copartícipes, como lo hiciste tú siempre, tampoco para hacer un negocio”.

“Otra vez dejas en evidencia tu alianza con MORENA, con tal descaro, que ahora hasta le giras instrucciones a su Grupo Parlamentario a través de Facebook. ¡Así de grande el tamaño de tu descaro y tu traición a Chihuahua!. No solo te descubres sobre cómo actuaste como gobernador, transgrediendo la autonomía de los Poderes Legislativo y Judicial, sino que pretendes seguirlo haciendo, siendo un donnadie, ahora con el partido con el que te aliaste desde antes de las campañas políticas, entregaste lo que te quedaba de dignidad por tus bajas obsesiones. Te queda tan poca dignidad que ya no tienes reparo en reconocer tu alianza y hasta giras órdenes públicamente a los diputados de Morena”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Ya basta Javier, ya basta. Los chihuahuenses estamos hartos de ti, estamos cansados. Tenemos años pidiendo no saber más de ti, y ahora que no eres nadie, que ya pagamos nuestra penitencia por haberte creído, por haberte confiado nuestro estado y arrepentirnos porque no tuviste la capacidad, ni la voluntad para sacar adelante a Chihuahua, lo que menos queremos es seguir escuchando tus mentiras”.

“Aléjate de Chihuahua.”