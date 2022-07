Una desfachatez que Corral se diga perseguido político: Luis Serrato

El secretario de la Coordinación del Gabinete Estatal, Luis Serrato Castell, calificó como el colmo y una desfachatez, el hecho de que el exgobernador Javier Corral Jurado, se diga que es un perseguido político.

“Este es más que evidente de las grandes diferencias que tiene con el anterior gobierno, aquí no se persigue a nadie, es claro y evidente, no ha ocurrido y no hay forma de que se hagan esas cosas”, señaló el funcionario estatal.

Aseguró que no se encuentra dentro de la agenda personal de la gobernadora María Eugenia Campos, la persecución de nadie, incluso, si han existido irregularidades qué perseguir sobre la pasada administración, serán las autoridades l que lo determinen.

Reconoció que el gobierno de Javier Corral Jurado, ha sido el peor calificado en la historia de Chihuahua y actualmente, el exmandatario se encuentra simulando y tratando de engañar a los ciudadanos, utilizando una estrategia muy vieja, que es la de inventar y calumniar.

“Qué cinismo, qué desfachatez de decir que es un perseguido político de la justicia, eso ya es el colmo, ya es algo que excede lo normal, y no me extraña, yo mismo les he contado muchas anécdotas de cómo sólo piensa en él (Javier Corral) y no le importa nada más”, señaló Serrato Castell.