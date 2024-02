Responde Subdirectora de la prepa 'Maestros Mexicanos' a acusaciones de acoso laboral

La subdirectora de la Preparatoria Estatal Maestros Mexicanos 8422, Perla Briselda Cordero Lerma, concedió una entrevista a esta casa editorial para abordar las acusaciones planteadas por sus colegas docentes en su contra. Dichas acusaciones incluyen señalamientos de supuesto acoso laboral, así como la atribución de la destitución de la directora Rita Patricia Molinar Carabeo en días recientes.

“Creo que todo este problema y todo lo que están haciendo es un distractor para proteger al acusado de cometer un supuesto abuso sexual, así como a la directora Patricia Molinar”, comentó Cordero Lerma, dado a que esta problemática inició con la denuncia hacia un docente de la institución, quien presuntamente abusó sexualmente de una miembro del personal administrativo el paso mes de octubre del 2023.

Debido a lo anterior, por parte del jurídico que lleva el caso, les dijeron en la escuela que para que la investigación se diera de forma imparcial, era necesario que retiraran de la institución a las personas involucradas en las acusaciones, quienes serían tanto el docente acusado como la directora Molinar, por supuestamente encubrir lo sucedido.

Para esto, más de la mitad de la plantilla de docentes apoyan ciegamente a la directora Patricia Molinar, por lo que, al estar en desacuerdo con esta decisión, culparon a la subdirectora y a la supuesta víctima de abuso de inventar lo sucedió, llevando a cabo una protesta este lunes 12 de febrero, sin permitir que los alumnos ni otros administrativos entren en la institución.

Asimismo, Perla Cordero aseguró que durante su tiempo como directora interina en el año 2021 hasta el paso 2023, se dedicó dirigir en base a la normativa de la Secretaría de Educación y Deporte, “siempre los atendí en lo que necesitaban (a los docentes), tramitando sus permisos e incapacidades, ¿Por qué se esperaron tanto en quejarse de mi trabajo?”, expresó la subdirectora.

Indicó de igual forma que esta no era la primera vez que la difaman los docentes de la institución, según comentó Cordero, cuando era directora la sacaron en los medios en situaciones falsas, como asegura que es en este caso, teniendo que acudir con los mismos medios de comunicación para aclarar los malentendidos y que ni su imagen ni la de la escuela se vieran afectados.

Además, mencionó no estar de acuerdo con el proceder de los docentes de realizar una manifestación cerrando las puertas de la escuela, debido a que como maestros deben de respetar el derecho irrenunciable a la educación que tienen sus alumnos.

De igual forma, comentó que desde que Molinar tomó el puesto como directora, ha tratado de pedir su cambio de institución, “por lo medios pertinentes he estado solicitando mi cambio desde hace varios meses, pero no ha procedido, y ahora piden mi salida a costa de descalificarme a mí y a mi trabajo”.

Además, indicó que piensa que los compañeros docentes creyeron que Cordero Lerma sería quien tomaría el puesto de la dirección ahora que destituyeron a Patricia Molinar, sin embargo, esta indicó que no quiere la dirección y que se encuentra aun pidiendo su cambio de escuela desde hace varios meses atrás.

Insistió en que este grupo de docentes quiere en los puestos directivos a gente que comulguen con sus necesidades, quieren directores y subdirectores a sus condiciones, que incluyen el llegar tarde y salir temprano sin consecuencias, entre otras cosas de esa naturaleza sin justificación alguna.

Con respecto a las acusaciones por parte de los docentes de la escuela, señaló que la acusan de haber agredido a Molinar encerrándose en una oficina, sin embargo, indicó que hace dos semanas fue la directora quienes los encerró con llave en una oficina, a ella y otros administrativos, con la excusa de tener una reunión.

“Yo me dedico a sacar mi chamba, no ando molestando a los medios para sacar 'periodicazos' como dicen, sino que tengo la necesidad de acudir a usted para aclarar las acusaciones en las que me envuelven”, mencionó que no desea pasar su tiempo en la institución educativa teniendo que aclarar cosas todo el tiempo, “yo quiero realizar mis funciones de manera tranquila”.

Algunas de las actividades que la subdirectora dijo haber realizado dentro la preparatoria Maestros Mexicanos 8244 durante su periodo de dirección, es el impulsar dentro de la institución el aumentó de la matrícula, el reactivar las actividades culturales y artísticas, así como intentar generar un mejor equipo de trabajo, más colaborativo.

Otro de los puntos que los docentes acusan a Cordero Lerma, fue de no haberse puesto exigente con los uniformes a diferencia de la directora Molinar, ante esto, la subdirectora comentó que es verdad, por la razón de que ella tomó el puesto interino en la dirección durante el periodo después de la pandemia y había madres y padres de familia que no podían comprar los uniformes.

Y con respecto a la víctima del supuesto abuso sexual, comentó que ella esta completamente de acuerdo con su libertad de elegir como proceder con su denuncia, sin embargo, aclaró que no tienen ninguna influencia sobre ella como para decirle que hacer o que no hacer, “es una infamia que traten a la víctima de esta forma”.