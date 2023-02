Retiran del Palacio de Gobierno veladoras de protesta por caso del exfiscal Francisco G.

Ayer por la tarde se suscitó una manifestación pacífica en donde estudiantes y allegados del ex fiscal de Derechos Humanos durante la administración de Javier Corral y docente de la UACH, Francisco G.A., colocaron veladoras con mensajes variados en relación a la detención del hombre. Más de un centenar de velas con mensajes fueron colocadas por un grupo de personas para exigir tanto la liberación de Francisco como un proceso adecuado. Hoy por la mañana las veladoras fueron retiradas de las inmediaciones del Palacio de Gobierno.

A un costado de la sede del poder ejecutivo estatal, sobre la avenida Venustiano Carranza los manifestantes colocaron más de un centenar de veladoras con mensajes varios y formando sobre las escaleras un mensaje: “Paco preso político”.

Chihuahua Espera defensa de ex fiscal se resuelva si el conflicto lo atenderá la Federación o el estado

Esta misma mañana, las cientos de veladoras fueron retiradas por una brigada de limpieza comisionada de Gobierno del Estado, así como cartulinas que se pegaron sobre los muros del antiguo edificio.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Los trabajadores manuales procedieron a retirar todo rastro de la protesta y a realizar las labores de limpieza para las que fueron comisionados, colocando en botes de basura las veladoras y las cartulinas, además de barrer cualquier resto de basura.

El objetivo detrás de estas acciones, que ocurrieron la tarde de ayer atienden a que los inconformes puedan hacer visibles sus peticiones y para solicitar a las autoridades estatales que se pueda brindar la libertad al ex Fiscal, ya que aseguran que se encuentra detenido por razones injustificadas.

Una ex alumna de Francisco G.A., Fernanda Medina, convocó la gente a que se sumen al movimiento señalando que el proceso de su detención se ha manchado con "tintes políticos" que ha presentado violaciones a los derechos humanos.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

"Es un tema que nos toca a todos los chihuahuense, se trata a través del encarcelamiento, de criminalizar la investigación, para que las pruebas no funcionen y no se lleve a cabo en un proceso penal, para que puedan quedar en libertad, Paco es preso político, son más de mil velas" comentó la ex alumna.

Desde el pasado mes de noviembre de 2022, el ex Fiscal fue detenido por una investigación de tortura, la cual presuntamente aplicó en contra de vario ex servidores públicos que al parecer fueron presionados para iniciar las investigaciones de la Operación Justicia para Chihuahua.

Hasta el momento el ex Fiscal, continúa en prisión preventiva y de momento el caso se encuentra en análisis de un Tribunal de Circuito, para determinar si la investigación continua a cargo del Estado o que sea turnada a la Fiscalía General de la República para evitar cualquier tiempo de conflicto entre las partes involucradas.