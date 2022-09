Reuniones de Aras son estrategia distractora: abogado defensor

El abogado Mariano Cordero, quien lleva la defensa de varios de los afectados por la empresa Aras Investment Business Group, consideró que la estrategia que plantea la empresa sobre tener encuentros para analizar los pagos de los afectos podría tener el objetivo de distraer, disuadir y hasta dividir a los afectados.

Lo anterior, luego de que la abogada de la empresa, Érika Jasso Carrasco, anunciara y brindara una forma de contacto, para comenzar a tener encuentros con los afectados, a fin de poder llegar a acuerdos reparatorios cuando termine de atender a los miles de afectados que deseen participar en ese acercamiento.

Mariano Cordero dijo que los abogados de las víctimas no están en desacuerdo y lo han manifestado, de que se realicen los pagos correspondientes a los afectados, incluso destacó que fueron los primeros en pedir una reunión y entrar a negociar, siempre y cuando tuvieran el capital y el compromiso de pagar a los afectados.

“No estamos en lo más mínimo confiados en que se firme otro convenio, se cambie el estatus de víctimas a personas que negocian o entran a la justicia alternativa, no se puede disponer de los bienes que están embargados, no se puede disponer de los bienes para unos cuantos, existe la falsa apreciación de que Aras, a través de los abogados, quiera negociar con bienes que están asegurados, legalmente no es posible, los procesos penales se terminan o por perdón de la víctima o la sentencia ejecutora de un juez”, compartió el abogado.

Dijo que las personas que accedan a llevar acuerdos por otra vía que no sea la penal, la Fiscalía General del Estado no les podrá garantizar en lo absoluto la reparación del daño, así como la liberación de los bienes, pues además aseguró que vender parte para pagar a una parte ocasionaría una confrontación entre víctimas y autoridades, porque incluso se corre el riesgo de que el dinero no “rinda” para los casi 6 mil afectados.

Mariano Cordero compartió que vender algunos bienes ocasionaría un enfrentamiento entre las víctimas, toda vez que consideró que no pueden ser primero unos y luego otros, si fueran todos y entraran todos en el paquete, son cerca de 6 mil querellas, es creíble y probable, que se pudiera dar solución a través de una venta para todos.

Dijo que la intención principal es distraer y dividir a los grupos de afectados, porque algunos quieren arreglar en la idea de la Justicia Alternativa, pero dijo que en el supuesto de que se pudiera liberar los bienes para pagar, van a quedar muchos sin recibir su pago, porque los bienes no están asegurados por un solo caso, son por miles de afectados.

“La fiscalía es quien pide al juez que libere los bienes, un juez no puede hacerlo de forma personal, para que termine el proceso es a través del perdón o a través de la sentencia, mientras eso no suceda los bienes no pueden ser liberados, es incongruente es que se busque arreglar también a personas con cantidades elevadas, ellos solos se van a llevar una parte de más de dos mil gentes”, aseguró.

Compartió que el próximo 10 de octubre se tiene agendada la nueva audiencia por 400 víctimas, lo que reconoció como un paso más en el proceso judicial que llevan a cabo en contra de la empresa Aras.