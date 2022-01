Revisó Gobernación a cerca de 170 establecimientos en enero

El subsecretario de Gobernación Estatal, Eloy García Tarín, explicó que, en el mes de enero, se revisaron poco más de 170 establecimientos en la Ciudad de Chihuahua, para determinar si se está cumpliendo con las restricciones determinadas por el Consejo Estatal de Salud.

Dentro de los chequeos rutinarios, también se revisó que los establecimientos cumplieran con la documentación y permisos reglamentarios para poder operar.

García Tarín, señaló que en el mes de enero se clausuraron entre siete y nueve establecimientos, sin embargo, las sanciones económicas son varias, pues en las inspecciones se incluyen varios motivos.

Añadió que la noche de este viernes, se levantaron nueve multas, ocho de las cuales, fueron por no lugares que no revalidaron sus licencias o no tienen actualizadas sus placas de aforo, y sólo al local denominado La Regina, se le aplica una multa por haber rebasado el aforo permitido.

En este último caso, el subsecretario detalló que el establecimiento no fue clausurado, debido a que rebasó el aforo por muy poco, y en lugar de cerrarlo y colocar los sellos, se le pidió que desalojara a algunos de los clientes, se le aplicó la sanción y se estuvo revisando para verificar que haya permanecido con el número de clientes permitido.