¡Saca las cobijas! Pronostican lluvia y nieve para el fin de semana

Este sábado y domingo se espera agua y nieve en diversos municipios, este sábado se prevé un aumento en la probabilidad de lluvias. La capital seguirá con lluvias moderadas, por lo que la Coordinación Estatal de Protección Civil recomendó a la población conducir a velocidad moderada y con las luces encendidas, no salir si no es necesario y no cruzar por arroyos.

La dependencia informó que se prevé un acumulado de 27 milímetros para la capital y para Cuauhtémoc, Guachochi con 21 y Delicias con 20 mm este sábado.

Se esperan lluvias fuertes para los municipios de Nonoava y Guadalupe y Calvo.

En Madera, Gómez Farías, Temósachic, Matachí, Guerrero, Ocampo, Moris, Maguarichi, Bocoyna, Carichí, Uruachi, Chínipas, Guazapares, Urique, Batopilas, Morelos, Guadalupe y Calvo, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Majalca, Chihuahua, Aldama, Meoqui, Satevó, Jiménez, Camargo, Delicias, Manuel Benavides, las lluvias serán moderadas.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que se estima una máxima de 7°C y una mínima de 0°C y una alta probabilidad de lluvias este sábado; mientras que para el domingo 19 de marzo, se espera una máxima de 6°C y una mínima de 2°C, para ambos días se prevén rachas de viento de 35 kilómetros por hora.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que para la noche del domingo 19 y lunes 20 se prevé la caída de aguanieve y nieve en las partes altas de la sierra durante la mañana y noche del domingo y madrugada del lunes, incluyendo Madera, Basaseachi, Creel, San Juanito, Guachochi y El Vergel.

El domingo 19 y lunes 20 las lluvias se mantendrán durante la madrugada y tarde en Ahumada, Guadalupe, Madera, Temósachic, Ocampo, Guerrero, Bocoyna, Moris, Uruachi, Chínipas, Guazapares, Urique, Batopilas, Morelos, Guachochi, Balleza, Cuauhtémoc, Chihuahua, Satevó, Parral, Allende, Jiménez, Camargo, Delicias, Coyame, Ojinaga y Manuel Benavides.

Las lluvias pueden estar acompañadas con caída de aguanieve y nieve en las partes altas de la sierra durante la mañana y noche del domingo y madrugada del lunes, incluyendo Madera, Basaseachi, Creel, San Juanito, Guachochi y El Vergel.

Recomendaciones por lluvias:

Si conduces:

• Maneja a velocidad moderada y con las luces encendidas.

• Sé cortés y cede el paso a otros automovilistas y vehículos de emergencia.

• Evita transitar por calles inundadas o corrientes de arroyos; detente y espera a que baje el nivel, es lo más seguro.

Foto: Alberto HIerro | El Heraldo de Chihuahua

Si te encuentras en la vía pública:

• Permanece en un lugar seguro mientras concluye la lluvia.

• No salgas si no es necesario, mientras llueve o hay pronóstico de lluvia fuerte.

• Evita cruzar arroyos o corrientes fuertes.

• No realices días de campo o recreo en cercanías de arroyos o cuerpos de agua.

• Evita pararte cerca de árboles, postes de luz, antenas o cualquier otra cosa que pueda atraer rayos.