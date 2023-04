Saldo blanco tras operativo de Semana Santa 2023: Protección Civil Municipal

El Gobierno Municipal de Chihuahua informó sobre el corte del Operativo Metropolitano de Seguridad Semana Santa 2023, en el que se registró una afluencia aproximada de 14 mil personas a los lugares recreativos, acuáticos y de esparcimiento, durante el periodo vacacional de esta primavera, del 3 al 16 de abril.

En el operativo participaron elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, acompañados por la Dirección de Seguridad Pública y del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes finalizaron con éxito las revisiones a centros acuáticos, presas y lugares recreativos durante el Operativo de Semana Santa 2023, a fin de brindar seguridad a los chihuahuenses que salieron a pasear en este período vacacional.

Foto: Cortesía | Gobierno Municipal

Entre los puntos de inspección, en diversos lugares se revisó que los lugares tuvieran las condiciones óptimas para su funcionamiento y seguridad de los visitantes, que contaran con chalecos salvavidas, con suficiente equipo para atención pre hospitalaria, extintor de fuego, además de la documentación pertinente para operar.

También, por parte de la Coordinación Municipal de Protección Civil respecto a visitas que se tuvieron en los lugares inspeccionados estas vacaciones, se estimó una afluencia de 10 mil 800 personas para la primera semana y para la segunda semana 3 mil 290 personas, aproximadamente.

Algunos de los lugares que se inspeccionaron, así como actuaciones u observaciones que se realizaron al momento de las revisiones, fueron la Presa Chihuahua, de donde retiraron a una mujer que se encontraba nadando en el cuerpo de agua a punto de rebalse, así como a dos grupos de menores por entrar al agua sin chaleco salvavidas.

Foto: Cortesía | Gobierno Municipal

En centros acuáticos, en el balneario Siberia se verificó que cuenta con una persona salvavidas quien además es paramédico; en el rancho recreativo Aqua-Puerto se verificó que cuenten con dos salvavidas egresados de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y se le dejó citatorio por falta de programa interno de Protección Civil.

En el balneario Colibrí se levantó citatorio por no contar con programa interno y se dio indicación de no usar tanque de gas riesgoso; en El Herradero ll se dejó citatorio por no contar con programa interno y se cerró tanque de gas por no contar con medidas de seguridad. Además, en El Ranchito al momento del arribo, el salvavidas no se encontraba en el área de albercas y se indicó no dejar descubierto el lugar, se dejó citatorio por no contar con programa interno.

En otras acciones, durante la inspección en el Rebalse de la Presa Rejón, se pidió a dos personas pescando que se retiraran a un lugar más seguro; en el área de Botes del Rejón se indicó que deben tener chalecos salvavidas a empleados.

Foto: Cortesía | Gobierno Municipal

En el Balneario El Chapo se dejó citatorio por no contar programa interno de Protección Civil; en el Centro Recreativo Splash no contaban con ninguna medida de seguridad y se dio indicación de corregirlo de inmediato; en el Marichelo no se observó salvavidas en ninguna alberca y se dejaron indicaciones respecto a mangueras no aptas para gas LP; y en el Centro recreativo los Hobbys se detectó panal de abejas en tobogán y se cerró de manera preventiva, se informó a apicultor para atender el asunto.

En otro tipo de lugares turísticos, como las Grutas de Nombre de Dios se dejó citatorio y se dio indicación de contar con ambulancia en el lugar.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

También, se inspeccionaron espacios recreativos en los que no hubo mayor novedad o no se encontraron irregularidades como Los Llorones, Cabañas del Tío Albert, Balneario Magaly, Bosque de Aldama, Cabañas del Abuelo Chumbe, Diver Splash, Diver SNTE, Mundo Acuático, Nogatlán y Río Sacramento.

Para finalizar, Protección Civil Municipal acotó que en la Presa Chihuahua, se dio indicación a personas que se encontraban en motos acuáticas que se colocaran chalecos salvavidas, ya que no contaban con esa medida de seguridad, así como a adultos y menores de edad que se encontraban nadando sin flotadores, lo que brindó mayor seguridad.