Saturan Semefo, almacenan cerca de 400 cuerpos en un espacio para 100

Entre las carencias que tiene el Servicio Médico Forense, de la Fiscalía General del Estado, además de no contar con unidades para el traslado de los cuerpos sin vida, está una saturación considerable de los congeladores y refrigeradores que se encuentran instalados en las inmediaciones del C4, donde se almacenan los cadáveres, pues actualmente resguardan más de 400 cuerpos en depósitos que tienen una capacidad de 100 cadáveres.

Personal del Servicio Médico Forense que presentó evidencia a El Heraldo de Chihuahua sobre las carencias que mantiene esta área de la Fiscalía General del Estado, y quienes solicitaron resguardar su identidad, aseguraron que cuentan con dos refrigeradores y dos congeladores, los cuales tienen una capacidad aproximada de 25 cadáveres cada uno, pero actualmente cada uno de ellos almacenan 100 cuerpos sin identificar o reclamar, toda vez que no han concretado una sola inhumación de cuerpos desde hace un año.

Es decir, personal de Semefo afirma que en el interior se han apilado cuerpo tras cuerpo, y entre la carga diaria y el rezago en la identificación de los cuerpos, genera que los contenedores se saturen, pues en años anteriores realizaban por lo menos dos inhumaciones anuales, pero a la fecha, son más de 12 meses que no se ha hecho alguna depuración de estos espacios.

Juárez Concluyen autopsias de fallecidos en balacera en Samalayuca-Guadalupe

Las deficiencias dentro del Semefo han adquirido notoriedad desde la llegada del director Javier Sánchez Herrera, pues señalan su falta de especialización en este ámbito tan técnico y su enfoque predominantemente político han sido evidentes para los empleados a su cargo, quienes reconocen la actual decadencia de esta entidad.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Además, parte de esta insatisfacción se refleja en la renuncia de al menos cuatro médicos destacados, quienes han optado por abandonar sus puestos en la institución. Estos profesionales argumentan que las condiciones de trabajo no son adecuadas y, en realidad, están obstaculizando los procesos y la labor que se ha venido construyendo a lo largo de varios años.

“Renunciaron cuatro doctores, son médicos con experiencia, saben hacer su trabajo, pero como están las condiciones, no quisieron quedarse. No sirve esto ya, ahorita haciendo necropsia se quedaron dos doctores, están por la mañana, pero en la tarde ya no hay médicos, se tienen que esperar hasta la mañana del día siguiente, si llega a las 12 del día, se deja hasta el día siguiente” compartió personal del lugar.

Es decir que además de que no se realizaron inhumaciones desde hace un año, se suma a la baja productividad para realizar necropsias con las cuales se puede identificar a los difuntos, establecer el motivo de su deceso y otros temas más, pero han reducido la operatividad y ha generado que el trabajo se duplique y se mantenga en espera.

“Retrasan todos los procesos, incluso los cuerpos entran en descomposición, no es lo mismo trabajar con un cadáver fresco, que con un cadáver descompuesto, antes eran dos por turno, se alternaba el trabajo y fluía por turno, antes si llegaban cuatro o seis cuerpos salían en un turno, actualmente sólo se están haciendo dos por turno y lo demás se queda, entonces se ha echado perder toda la dinámica y cómo funcionaba”, explican.

Parte de la falta de atención del área de Semefo es el nombramiento de la coordinadora Érika Margarita Chávez Guerrero, quien desde hace poco más de un año tomó este cargo, misma que ha tenido señalamientos por la falta de experiencia para coordinar esta área, según compartieron los trabajadores de esta dependencia.

“A raíz de toda la descoordinación, se han perdido relaciones incluso con la Secretaría de Salud, sobre todo en el área de epidemiología, porque antes teníamos trabajo de coordinación con vigilancia epidemiológica en casos de interés, nos comunicábamos y los muestreos y el trabajo se realizaba en coordinación, como muerte materna, se perdió todo, hicimos el ridículo por la falta de conocimientos, y esto lo puede reafirmar con la secretaría”, argumentaron los quejosos.

Reconoce director de Semefo carencias, asegura 10 unidades nuevas para el área a su cargo

Javier Sánchez Herrera, director de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, reconoció abiertamente la existencia de deficiencias en la operación de la institución bajo su dirección. En un esfuerzo por mejorar la situación, anunció planes para gestionar la incorporación de 10 nuevas unidades al Servicio Médico Forense (Semefo), con el objetivo de ampliar la cobertura en la región central, que engloba localidades como Chihuahua, Ojinaga, Aldama, Satevó y sus alrededores.

En sus declaraciones a El Heraldo de Chihuahua, Sánchez Herrera admitió la magnitud de los desafíos que enfrenta la entidad y aseguró que actualmente cuentan con tres ambulancias forenses para atender la demanda de la zona central del estado y asegura que esta limitación se vuelve especialmente apremiante cuando los traslados necesarios ocurren simultáneamente en diferentes puntos de la ciudad y otros municipios.

Consciente de la urgencia de la situación, el director afirmó: "Hemos estado abordando esta problemática y estamos en proceso de adquirir 10 unidades nuevas, con el fin de fortalecer nuestra capacidad operativa y brindar un servicio más eficiente y ágil a la comunidad".

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Agregó que la extensión territorial de la zona centro, es muy amplia, ya que abarca de Chihuahua, a Ojinaga y hasta Camargo, por lo cual se presentan situaciones extraordinarias, sumando que al momento tuvieran una unidad descompuesta, “no tuvimos más alternativa que hacerlo en esas condiciones”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Siempre y cuando, respetando, el tema del trato digno a los cadáveres, en una camilla, que esté en una bolsa especial para cadáver, recuperación inmediata para preservar el cuerpo y no inicie el proceso de descomposición para que no sea más impresionante después para la familia, para mí es prioridad hacer atención inmediata, que permita trasladar el cuerpo a un lugar de refrigeración y detener el proceso de descomposición natural”, refirió el director de Semefo.

Juárez Restos de Esmeralda Soto estaban en Semefo desde noviembre de 2022; desapareció en 2021

Javier Sánchez lamentó que la situación se haya presentado de esta forma, “pero nosotros, lo que debemos hacer es la recuperación inmediata del cadáver, dando un trato digno al cadáver”.

“Es una situación extraordinaria, en este año se nos ha dado en un par de veces, estamos en el proceso de que eso no suceda nuevamente, hemos hecho las solicitudes formales para la adquisición de nuevas unidades, vemos la forma de asegurar el presupuesto, para que fuera por compra o arrendamiento, las unidades andan entre el millón 500 mil pesos” abundó.

El director aseguró que en este momento se encuentran funcionando las tres unidades de Semefo y que en caso de ser necesario dijo que podrían continúan utilizando la pick up de Criminalística “y por alguna situación extraordinaria, probablemente podamos volver a utilizarla, espero no vuelva a suceder, pero los fierros no tienen palabra de honor, porque son vehículos que se utilizan 27/7, son vehículos que no paran”.