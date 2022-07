Se cumplen 10 meses sin saber de los 13 migrantes desaparecidos en Coyame

A 10 meses de la desaparición de 13 hombres que intentaban cruzar la frontera por la región de Coyame, sus familias imploran a quienes se los llevaron los dejen volver con sus seres queridos.

Los migrantes se disponían a cruzar la frontera con los Estados Unidos desde la zona de Coyame el día 25 de septiembre de 2021, pero fueron detenidos por un grupo del crimen organizado, según relató una persona menor de edad que fue liberada y dejada a su suerte en el desierto.

Entre los desaparecidos están Lorenzo Abraham González Mendoza, de 39 años; José Luis Pallares, de 47 años; Javier Ricardo López Rodríguez, de 38; Amador Aguilar Mendoza, de 55; Emmanuel Aguilar Bailón, de 24; Benigno Alberto López Castro, de 36; Luis Carlos Islas Villegas, de 30; Alán Ricardo Salas Torres, de 22; Daniel Villa Rascón; Elías Girón Mateo, de 31 años, y a Rodolfo Guzmán González, de 32 años, todos originarios de los estados de Chihuahua, Querétaro, Estado de México y Durango, quienes aparentemente habían contactado a la misma persona para cruzar a los Estados Unidos.

A través de redes sociales, las 13 familias devastadas por la desaparición forzada de estos hombres han ofrecido una recompensa de hasta 2 millones de pesos para quien o quienes proporcionen información útil y veraz para localizarlos.

Al cumplirle 10 meses sin noticias, las familias han enviado este mensaje: “No, nos los desaparezcas, tú sabes que no te debían nada, sólo buscaban un mejor futuro para sus hijos, no, nos hagan pagar a sus familias algo que no te debemos. Ya has hecho el suficiente daño”.

Previo a ello, lanzaron un mensaje a los jefes de plaza de los grupos criminales que operan en el corredor fronterizo desde Coyame a Juárez, “No buscamos culpable, lo único que buscamos es traer paz a nuestras familias”.

Los seres queridos de estos hombres buscan recuperarlos, en la condición que sea, por lo que imploran a los criminales que les ayuden para que vuelvan a casa, con los suyos.