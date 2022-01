Se debe evitar que la pandemia obligue a otro supercierre: Gabriel Díaz

Desde el Partido Acción Nacional, lo que se pide a las autoridades, es que se cuide y se proteja la salud y el bien colectivo, ya sea con medidas restrictivas, como la reducción de los aforos y el fortalecimiento de las acciones para frenar la pandemia; agregó que se debe evitar que la contingencia sanitaria llegue a extremos en dónde las autoridades deben implementar restricciones más drásticas o incluso regresar a un súper cierre.

Así lo dijo Gabriel Díaz Negrete, dirigente estatal del PAN, quien mencionó que una situación complicada para todos los chihuahuenses, sería el hecho de que el gobierno se vea obligado a realizar un nuevo súper cierre, el cual traerá nuevamente, afectaciones a la economía local.

Explicó que, desde su posición como presidente del Comité Directivo Estatal de un partido, puede tener algunas opiniones respecto a lo que se debe hacer para mejorar la situación, sin embargo, reconoció que son los expertos en los temas de salud, quienes pueden tener las mejores respuestas y brindar las opciones de lo que se puede hacer, y con base en eso, las autoridades deben decidir las acciones a tomar.

Subrayó que espera que la situación de la pandemia, no llegue a grados en donde se le tenga que negar el acceso a personas no vacunadas, a los espacios públicos, pues manifestó que la estrategia de vacunación del Gobierno Federal, no permite que todos puedan tener sus esquemas de vacunación completos, por lo que consideró que las vacunas deberían estar disponibles para quien así lo desee, en cualquier farmacia, tal y como se hace en los Estados Unidos y otros países.