Se llevarán a cabo dos sesiones en San Lázaro para votación de leyes en materia electoral

La diputada federal del PAN, Rocío Reza Gallegos informó que Morena tiene previsto que hoy martes se lleve a cabo una segunda sesión ordinaria para votar hoy mismo las leyes secundarias en materia electoral, iniciativas que hasta el momento en la bancada del Acción Nacional no tiene conocimiento.

Indicó que la primera sesión donde se desahogará la reforma constitucional electoral, no tendrá los votos para la mayoría calificada, por lo que inmediatamente en la segunda sesión presentarían el paquete de reformas a las leyes secundarias.

“De concretarse, sería lamentable, porque estarían votando temas que aún no se conocen, además de que no pasarían por las comisiones para su análisis y discusión, sin embargo tras ser aprobado en la Junta de Coordinación Política, no se violentaría ninguna disposición de la ley orgánica, pero si se votarían iniciativas sin el análisis requerido”, añadió la legisladora chihuahuense.

Agregó la exdirigente estatal del PAN en Chihuahua, que es complicado dar un posicionamiento, debido a que desconocen que temas Morena buscará modificar las leyes en materia electoral.

Cabe mencionar que la sesión estaba prevista para las 11:00 horas de este martes, sin embargo aún no inicia, por lo que lleva un retraso de dos horas.

Al tratarse de una reforma constitucional, se requiere de las dos terceras de la votación de los 500 diputados presentes, de lo contrario el voto vía remota no se integrará al conteo de la votación.

Los cambios a la Constitución que propone el Ejecutivo Federal es transformar al Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC); aunado a una reducción al número de diputados debido a que pasaría de 500 a 300 legisladores, así como pasar de 128 a 96 senadores.