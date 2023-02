Se manifiesta comunidad LeBarón por inauguración de carretera Agua Prieta-Bavispe

Adrian, Julian y Bryan LeBarón, así como varios integrantes de la comunidad mormona perteneciente a Chihuahua y Sonora, se manifestaron este día por la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien encabezará la inauguración del camino que conecta de Agua Prieta a Bavispe dentro de aquella entidad.

Esta mañana el Presidente Andrés Manuel López acudió a Sonora para encabezar un evento, a unos metros donde ocurrió la masacre de la familia LeBarón el pasado noviembre de 2019, y donde también se instalo un memoria para las familias afectadas en estos hechos.

Chihuahua Familia LeBarón interpone denuncia ante el TFJA contra el Estado Mexicano

Adrian LeBarón, explicó que la intención es hablar con el Presidente de la República, pero que lo ven complicado por la protección que trae y el personal del Bienestar que están organizando el evento, que están negando acercarse al mandatario federal.

De igual forma explicó que más allá de estar en contra de la construcción de la carretera, el llamado o el motivo por el cual se inconformaron, es porque no destinan suficiente recursos a materia de seguridad, pues explicó que las fiscalías se encuentran olvidada y no hay una correcta persecución del delito.

Ella es mi hija Rhonita y mis nietos. Fueron masacrados en 2019. El presidente @lopezobrador_ hizo el compromiso de arreglar un camino, mañana lo inaugura, pero no nos invitó. Me voy a acercar a ver si me da chance de saludar.



Este es mi pequeño santuario pic.twitter.com/YgfIJB1L7N — Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) February 17, 2023

Aseguró que es urgente que se entregue un mayor presupuesto a las corporaciones a cargo se la investigación de los casos de inseguridad que surgen en el país, que es parte de la exigencia que tienen para el presidente ahora que acudió al estado de Sonora y en particular al lugar o la zona donde ocurrió una de las agresiones más violentas contra mujeres y niños.

Foto: Ricardo Holguin | El Heraldo de Chihuahua

Adrian LeBarón dijo que estaban interesados en hacer una serie de acciones como encender algunos artículos en el memoria para que fuera visto por el Presidente de la República, pero que no lograron concretar el mismo, por lo cual acudieron en grupo al evento para continuar con su manifestación.

Al momento el evento con Andrés Manuel, continúa en el estado de Sonora, y no se ha realizado algún intendente relevante, por lo que todo sigue como se había planeado en la agenda del presidente.