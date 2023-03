Se posiciona Chihuahua como cuarto productor nacional en el sector agropecuario

A nivel nacional, el estado de Chihuahua, actualmente se posiciona como el cuarto productor nacional por volumen de productos del sector agropecuario y el sexto por valor de producción, así lo dio a conocer el director de la representación estatal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Rogelio Olvera; destacando la importancia de los trabajos que realiza la Sader, en temas de sanidad e inocuidad.

Dado la posición en que se encuentra el estado de Chihuahua, respecto a otros estados a nivel nacional en lo que respecta al volumen de producción agropecuaria. El director de la Sader, enfatizó que; “Un alto porcentaje de lo producido se va al mercado de exportación”, por lo que, en materia de sanidad vegetal, Chihuahua se encuentra libre de la plaga de moscas de la fruta, lo que permite comercializar la manzana y durazno en el mercado nacional.

Asimismo, en el caso del algodón, platicó Rogelio Olvera, “El estado cuenta con el reconocimiento, como libre de plagas de interés cuarentenario, como el picudo algodonero y gusano rosado, lo que permite la exportación del algodón y a su vez, abastecimiento del mercado nacional”.

Durante la presente administración, comentó Rogelio Olvera, se están sumando esfuerzos y focalizando el trabajo para atender las necesidades sanitarias de los básico como el maíz, frijol y trigo; lo que permite el producir para generar semilla de siembra que no esté contaminada.

Luego de que el Gobierno Federal emitiera el decreto que prohíbe el uso de maíz genéticamente modificado para la masa y la tortilla a nivel nacional, el director de la representación estatal de la SADER, explicó que, “El hecho de que se haya ratificado el tema de que el maíz transgénico, como alimento de consumo directo no se estaría permitiendo, sobre todo por el tema del origen del maíz, por lo que realmente no se tendría problema, dado que hay una variedad amplía de maíz, por lo que no hay la necesidad de usar el transgénico”.

Como parte de los trabajos de la Sader, en lo que respecta a los alimentos primarios de consumo en México, “se está fortaleciendo el rescate de variedades nativas de maíz, como en territorios indígenas, por lo que destaca los trabajos efectuados en la región serrana del estado, durante el año pasado”, comentó.

Durante el 2022, el sector agrícola a nivel nacional registró una superficie de siembra de 17 millones 192 mil 270.44 hectáreas sembradas, de las cuales un millón 23 mil 767.90 hectáreas, corresponden al estado de Chihuahua, siendo el "Estado Grande", uno de los más importantes a nivel nacional dentro del sector agrícola, según información del Servicio de información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

Dentro del ramo de la ganadería, platica Rogelio Olvera, el estado es el cuarto productor de leche, por lo que dentro del tema sanitario se tiene un importante avance en “Enfermedades como la tuberculosis y brucelosis (…) que aparte de reducir la capacidad productiva del hato, son un factor de riesgo para el humano”.

Asimismo, en lo que respecta a ganado de carne, Chihuahua es el principal exportador de becerros a los Estados Unidos; por lo que hay un trabajo, refiere el director de la representación estatal de la Sader, “De mucho esfuerzo desde hace años atrás, en el tema de la tuberculosis bovina (…) el tema de brucelosis no es relevante, porque el tema de transmisión sexual, que es por donde se transmite la enfermedad, no lleva riesgo, porque todos los machos para la exportación van castrados”.

Tan solo del año del 2015 a septiembre del 2022, el estado de Chihuahua ha exportado 3 millones 386 mil 143 cabezas de ganado a los Estados Unidos, siendo el principal exportador de ganado a nivel nacional.

A través de las diferentes áreas que integra la Sader; Senasica, SIAP, Inifap, Conaza, Firco, Segalmex, Liconsa y Diconsa; la Secretaría trabaja por la sustentabilidad agroalimentaria en el estado, así como de brindar una certeza confiable en los diferentes productos del sector agropecuario que se producen en el estado de Chihuahua.

