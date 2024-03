Se prevé una pérdida de hasta el 40% del hato ganadero en el estado

El hato ganadero va en decremento ante las condiciones de sequía que enfrenta el estado, se prevé que para junio la reducción llegue al 30 o 40 por ciento, informó Juan Carlos Flores Márquez, jefe del Departamento de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural, quien agregó que concluyó la auditoría para la certificación del estatus sanitario y hay buenas noticias para Chihuahua, debido a que podrá seguir exportando hacia EU.

A la fecha no se cuenta con una cifra exacta de la afectación que los hatos tienen, sin embargo se apoyarán con la Facultad de Zootecnia y Ecología a fin de que les ayuden a realizar el estudio de los hatos ganaderos y con ello determinar el nivel de afectación.

El proyecto surgió tras la revisión que se hizo por la Animal and Plant Health Inspection Service US Department of Agriculture (USDA APHIS) que recomendó realizar un barrido en el territorio estatal a fin de conocer la cantidad de cabezas de ganado con las que se cuenta.

El jefe de ganadería mencionó que muchos de los ganaderos han logrado vender sus animales y otros han muerto a consecuencia de la sequía, “Muchos seguimos esperanzados en que llueva y los productores han tratado de no deshacerse del total de sus animales”.

El funcionario destacó que la reducción del hato ganadero podría llegar al 40 por ciento sí para los meses de mayo y junio no llueve. Además se espera que durante la temporada de lluvias haya copiosas precipitaciones, ya que un año más con sequía sería devastador.

Juan Carlos Flores indicó que esta sequía que se vive es la peor en 80 años, sin embargo desde que se tienen registro de las precipitaciones pluviales este 2023 se posicionó que el año más seco.

El 95 por ciento de los ganaderos tiene su ganado en postura, es decir, les están ayudando con rastrojo, avena y sublime tanda al ganado para salvar los hatos.

“Nunca, nunca, nunca, n8 en el 2020 que también fue un año muy seco, no se había visto una crisis tan fuerte como se ve ahora”.

Señaló que en Estados Unidos de Norteamérica se registra que el inventario en las engordas disminuyó entre un 6 y 7 por ciento, que es mucho y repercute en el precio de la carne, es decir, entre menos cabezas haya el precio se irá a la alza.

En EUA los precios se han mantenido altos, están en récord porque es poco el ganado y mucha la demanda, “Se compensa un poco, porque el poco ganado que se está produciendo vale”.

El jefe del Departamento de Ganadería mencionó que desde que se declaró en emergencia el estado a causa de la sequía en el 2023 la SDR se inició con un programa de apoyos de maíz rolado, cascarilla de algodón y rastrojo, ello a través de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua y convenios para el reparto.

El Siniiga permite identificar a cada bovino, ovino y caprino mediante aretes en los que se muestra el número asignado al animal. Foto: Archivo / El Sol de Parral

Certificación de Estatus Sanitario

Chihuahua logra la acreditación del estatus sanitario, lo que brinda grandes beneficios al sector ganadero, al mantener la exportación hacia los Estados Unidos de Norteamérica.

Hace 3 años que se realizó la revisión de la certificación, Chihuahua contaba con varias observaciones por parte del Animal and Plant Health Inspection Service US Department of Agriculture (USDA APHIS).

Se detectaron 34 anomalías, de las cuales 14 le correspondía al Gobierno del Estado, esta semana tras concluir la revisión, Chihuahua ya no tiene una sola observación, gracias al trabajo coordinado que emprendió la autoridad y el sector ganadero.

Otras de las observaciones críticas de incumplimiento al protocolo de exportación eran 10 para el Comité Estatal de Sanidad y 10 del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

El funcionario mencionó que no solventar dichas observaciones ponía en riesgo la exportación del ganado estatal pudiendo ocasionar, el cierre de la frontera a la exportación del ganado en pie y perder el estatus sanitario. Por ende, los ganaderos tendrían que pagar más dinero para poder hacer las pruebas y cumplir los requisitos sanitarios necesarios para exportar.

El pasado viernes culminó la revisión del Programa de Erradicación de Tuberculosis Bovina en el Estado de Chihuahua y se lograron acreditar cada una de las observaciones. Se revisaron los hatos cuarentenados, el porcentaje de reducción,las estrategias que se implementan para reducir la incidencia de la enfermedad, los movimientos del ganado.

Además de un sistema de bitácora electrónica para registrar entradas y salidas en todos los corrales acreditados para exportación, así como la incorporación de inspectores supervisores para la revisión de corrales y puntos de verificación interna. Las casetas de revisión, supervisión en rastros, a fin de lograr con esto un mayor control en la sanidad y en el proceso de movilización de ganado en pie de exportación destinado a Estados Unidos.

Juan Carlos Flores Márquez, destacó que se emprendieron varias acciones con la finalidad de avanzar en las acciones para erradicar la tuberculosis bovina, solo en 2023 entre el Gobierno del Estado y el Comité Estatal de Sanidad se aplicaron más de 37 millones de pesos para el tema de sanidad.

“Las autoridades de la USDA APHIS constataron que el trabajo se ha hecho de forma continua y se seguirá mejorando”.

Recordó que la revisión de la pre-certificación se realizó en julio de 2023 y se les dieron 7 meses para solventar las observaciones, en esta última revisión que concluyó el viernes el resultado fue muy bueno.

Se espera que en tres meses se les dé el resultado oficial.