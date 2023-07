Se secan los árboles; piden atención para los parques en Chihuahua capital

Algunos vecinos de las colonias La Cantera, San Felipe, Unidad Chihuahua y El Palomar han expresado su preocupación por el deterioro evidente de los parques que embellecen las avenidas Ortiz Mena y Mirador. Es notable el deterioro de los árboles y la falta de riego en estas áreas.

Incluso a mediados de junio de este año se retiraron alrededor de una decena de árboles secos en la avenida Mirador, argumentando que no era posible su rehabilitación. Se prometió llevar a cabo un trabajo de reforestación, pero varios residentes y ciudadanos expresan que no importa cuánta deforestación se realice, si no se brinda un seguimiento y cuidado adecuados a los árboles existentes, éstos no sobrevivirán.

Muchos de los quejosos mencionaron que varios de los árboles retirados tenían más de diez años de antigüedad y algunos aún podrían haber sido rehabilitados si se les hubiera dado la oportunidad. Sin embargo, se removieron para dar paso a la plantación de nuevos árboles sin un adecuado tratamiento del suelo.

Según la información proporcionada por el personal de Mantenimiento Urbano del Municipio de Chihuahua, la decisión de cortar esos árboles se tomó con el objetivo de iniciar una nueva etapa de reforestación y embellecimiento en la avenida Mirador.

Otro factor a tomar en cuenta son las altas temperaturas registradas en los últimos dos meses en la capital de Chihuahua, que han afectado la vegetación de varias zonas de la ciudad debido a la falta de riego constante y al insuficiente mantenimiento de los árboles.

Los residentes cercanos a las avenidas Ortiz Mena y Mirador esperan que el programa de reforestación y embellecimiento de la ciudad se enfoque también en el cuidado y protección de los árboles y arbustos existentes en las jardineras y áreas verdes donde se pretende llevar a cabo el proyecto. Es necesario brindar un seguimiento adecuado, un mantenimiento regular y un riego constante.

De igual forma los vecinos piden que se siembre otro tipo de especies a las que ya hay, algunas que no necesiten de tanta agua y que soporten mejor el calor, como el mezquite, palo verde, huizache y el pino afgano.

Foto: Archivo | El Heraldo de Chihuahua

Escenario similares

En la colina Real de Minas se encuentra un parque que tiene más de 30 años siendo el área de juegos de al menos tres generaciones de niños, mismos que han visto cómo ha sufrido de un importante deterioro junto con los juegos oxidados y la ya escasa vegetación. Ya que no hay sistema de riego y la poca agua que reciben los árboles es de los vecinos que aportan con lo poco que tienen.

Se ubica en las calles Mineral de la fortuna y Mineral del Carrizo, los escasos árboles que están de pie se ven frágiles y las hojas no se mantienen en su lugar, cuando en años pasados que se le daba un correcto mantenimiento al parque, éste rebosaba en diferentes tonos de verde. Por el grado de deterioración del parque, se asume que es un descuido por parte de las autoridades encargadas de dar la atención a las instalaciones.

Los arbustos que separan la banqueta de la terracería donde comienza la zona de juegos se han secado, los vecinos aledaños se lo atribuyen al calor y a que no reciben una correcta hidratación. Estos mismos dicen que por años son ellos quienes se han hecho cargo de este parque, pero que les gustaría que las autoridades se unieran a atender estos espacios.

Árboles Secos en la Cantera / Foto: Archivo | El Heraldo de Chihuahua

Como este parque al norte de la ciudad, también se encuentran en el mismo estado muchas otras áreas verdes, las cuales han perdido su esplendor con el paso del tiempo, el mismo caso se presenta en el Parque Sacramento, de la colonia Quintas Carolinas.

El parque Sacramento se convirtió en un terreno árido con juegos abandonados debido a la falta de árboles y a poca manutención, cuando en su principio solía ser un lugar de juegos y deportes, donde todos los días en cuanto el sol bajaba, ya se escuchaban los tambores y las cornetas de los aficionados de los juegos, así como las risas y gritos de los niños en los juegos.

Cuando el parque recién se construía, se dejaron varios de los árboles, uno de ellos arraigó sus raíces en el pavimento cerca de la cancha de futbol americano de los Wildcats, el cual se convirtió en una sombra comunitaria tanto para los niños que descansaban de correr como para los aficionados. Desgraciadamente, el árbol comenzó a secarse y ya no brotaban hojas de sus ramas.

Los parques aledaños no tienen mucha diferencia, con la falta de sistema de riego los pocos árboles que quedan se encuentran marchitos, el césped que solía crecer con ímpetu ahora es terracería que con un poco de agua sólo se encharca en lodo.