Será Jorge Cruz suplente de Marco Bonilla en la alcaldía durante campaña de reelección

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, confirmó que quien lo supliría durante su licencia para contender por la reelección de la presidencia municipal de Chihuahua, será Jorge Cruz Russek, quien es su suplente de fórmula cuando fue electo como alcalde de Chihuahua.

“Tenemos un suplente que es Jorge Cruz; a menos de que él renuncie a este derecho legal, sería quien se quedaría al frente de la presidencia municipal”, confirmó.

Marco Bonilla detalló que la Ley Electoral del Estado de Chihuahua dice que la licencia para aquellos que ostentan un cargo público, y van a contender para una reelección, deben solicitar licencia al menos un día antes del proceso electoral, es decir, que la licencia se solicitaría como límite, el próximo miércoles 24 de abril.

“Es el límite máximo que impone la Ley, y nosotros vamos a tratar de durar lo más posible al frente de la Presidencia Municipal para seguir dando resultados a los chihuahuenses, que para eso nos eligieron en el 2021”, afirmó Bonilla Mendoza.

Expuso que la candidatura de la coalición en Chihuahua la encabeza el Partido Acción Nacional, en el convenio de coalición Juntos por el Bien de Chihuahua.

“Lo que me había dicho el presidente de mi partido, Gabriel Díaz, era que seguramente los resultados se tendrían el miércoles y se darían a conocer el jueves por la mañana; sin embargo, el día de ayer nos marcó, y nos dijo que ya estaban los resultados, y nos convocó a una reunión. Estuvimos con él, en las instalaciones del Comité Estatal, y nos dio a conocer los ejercicios estadísticos que se realizaron en formato de encuesta, en formato de grupos focales”, compartió el alcalde Bonilla.

En ese sentido, agregó que Gabriel Díaz le extendió la felicitación y también la invitación para abanderar de manera formal la candidatura a la presidencia municipal de Chihuahua, para el periodo 2024-2027, virtud a ello, le pidió que el registro fuera el día domingo 25 de febrero, cuando habrá registro de los 67 municipios.

“Ya comenzó incluso a circular una invitación, para que todos aquellos chihuahuenses, panistas y no panistas que quieran asistir, están cordialmente invitados a esta presentación de registro formal de un servidor y de la planilla que me acompañará a la candidatura a la presidencia municipal y también de la sindicatura, que es una candidatura del Municipio de Chihuahua”, invitó.