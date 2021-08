Serán actividades presenciales escalonadas: secretario de Educación

La presencialidad en las escuelas será escalonada, con un aforo del 50%, con sesiones de 45 minutos para que salgan y se ventile el salón, además debe priorizarse el uso de espacios abiertos como domos, pasillos, canchas y pórticos.

Lo anterior lo dio a conocer el doctor Carlos González Herrera, secretario de Educación y Deporte, quien señaló que el regreso a clases es inminente, “la situación ya no aguanta más, la educación no presencial está dañando mucho las relaciones sociales, el entorno familiar está obstruyendo el desarrollo socioemocional y psicológico de nuestras niñas y niños. Hay niños que no han estado nunca en la escuela. Sí al regreso a clases, sí al regreso a la educación presencial, pero no a la regular a la que estábamos acostumbrados”.

Destacó que durante más de 15 meses se ha logrado mantener el 90% de la matrícula inscrita y es hora de dar un paso adelante.

A partir del 11 de agosto todas las figuras educativas deberán regresar a labores presenciales con los cursos de preparación del ciclo escolar y el regreso escalonado. Del 11 al 14 de agosto se realizará la jornada de limpieza donde participarán los Comités de Participación en Salud y los padres de familia deberán trabajar para la limpieza de los centros escolares.

Del 17 al 20 de agosto los docentes tendrán el taller de capacitación y la semana del 23 al 27 se tendrá el primer Consejo Técnico Escolar del ciclo 2021-2022, a fin de que el lunes 30 de agosto se estén abriendo las escuelas para recibir a los niños.

El doctor Carlos González Herrera enfatizó que no se trata de un regreso a clases regulares, como se hacía antes de la pandemia, sino que la presencialidad es escalonada, una vertiente que ya se había presentado en el mes de julio con la Estrategia Chihuahua.

Los planteles escolares no abrirán de manera regular los cinco días de la semana de manera simultánea, sino que la vertiente que iniciará a partir del 30 de agosto será con el aforo en los centros escolares del 50%, como máximo.

Las sesiones de la jornada escolar serán de 45 minutos, luego los estudiantes deberán levantarse y salir del salón para que se ventile, por lo que se ha pedido que los centros escolares que cuenten con domos, canchas, pórticos y otros espacios al aire libre se aprovechen mientras que el clima lo permita.

La estrategia está acompañada de los filtros sanitarios, los cuales inician desde el hogar, ya que padre y/o madre deben de verificar que no presente síntomas y firmar el compromiso escolar. Al ingresar al plantel deberán lavarse las manos y hacer uso de gel antibacterial.

Señaló que cada plantel escolar elegirá cómo recibirán a los niños, es decir, si por abecedario o grado, si el viernes atenderán a los estudiantes que requieren de atención más individualizado.

El secretario de Educación destacó que este modelo es flexible y si la pandemia lo permite se podrá continuar con más actividades y si hay necesidad de restringir, se hará.

El doctor Carlos González destacó que en pláticas con los representantes del SNTE en Chihuahua, es decir, la Sección 8, liderada por Rosa María Hernández Madero y con el profesor Ever Avitia Estrada, de la Sección 42, se convino que el regreso escalonado es la mejor solución para iniciar con el desarrollo educativo.

Hay que destacar que el pasado 27 de julio, la Secretaría de Salud del gobierno federal emitió un acuerdo donde asienta que todas las personas que tienen el esquema de vacunación completo y que ha transcurrido el periodo de 15 días de la aplicación dejan de ser considerados como personal vulnerable, por lo que el 95% de las figuras educativas deberán regresar a sus labores.