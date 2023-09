Si ponen un millón, yo pongo otro: Eduin Caz de Grupo Firme invita a donar a Nariz Roja

Una de las voces principales del Grupo Firme es Eduin Cázares quien, a través de sus redes sociales pide el apoyo para el tratamiento de un niño con cáncer, quien pidió su ayuda al artista a través de un video que le hizo llegar donde expresa el menor:

“Qué onda compa Eduin, tú ya la libraste, te reto a cortarte el pelo por $500 mil pesos para mis medicamentos contra el cáncer y el de mis compas, porque aquí puro Grupo Firme”, termina diciendo un grupo de infantes que, aparentemente, sufren la misma enfermedad que el niño.

Ante tal petición el famoso expresa: “Así es familia me llegó al corazón, pero yo creo, que no nada más podemos juntar 500 mil pesos, o sea yo los puedo poner, pero si ustedes ponen un peso yo pongo otro, entonces los quiero invitar a que me ayuden, si se juntan 10 mil pesos, yo pongo 10 mil pesos más, si se juntan 100 mil pesos, yo pongo 100 mil pesos más, si son 200, 300, 500, un millón, yo pongo otro millón de pesos, entonces que no sólo sean nada más 500 mil pesos ayúdenme a salvar vidas, ayúdenme a ayudar estos hermosos niños, ayudemos, ayudemos”, indica en su video que se encuentra en su cuenta de Instagram eduincaz.

Los datos para las personas que deseen donar son: BBVA Bancomer CTA. 0110098078, CLABE 0123 2000 1100 98078 4, Campeones de la Vida NR AC, referencia: Firme o Eduin, también se encuentra disponible el link (https://narizroja.org/l/grupofirme), la liga te llevará donde puedes cooperar para la construcción de un albergue y escuela para niños con cáncer en Chihuahua.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Nariz Roja es una asociación civil sin fines de lucro que desde hace 13 años, apoya a pacientes con cáncer de escasos recursos a través de servicios gratuitos como: albergue, comedor, servicios educativos, apoyo en medicamentos, estudios médicos especializados, pelucas oncológicas y más.

Sobre el tema de la edificación del centro e instituto de estudios, el presidente de Nariz Roja, Alejandro Barbosa, expresó que: “Continuamos dándole seguimiento a lo del terreno, ya estamos presentando el proyecto ejecutivo, ya lo tenemos, tuvimos reunión con la gente de Fechac, estamos en espera de su respuesta, si es favorable qué maravilla, en caso contrario, pues ya tenemos otro plan para darle adelante, ya que esto tiene que salir, sabemos que Fechac está con toda la voluntad, están muy motivados, así que sólo estamos esperando el visto bueno.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Y con la sociedad pues ahí está el compromiso, se está sumando gente muy importante que le está poniendo precio a su cabello como es Eduin Caz, en el caso de Café Tacvba también fueron voz ante miles de personas que se congregaron en la noche del Grito en Jalisco, así se va ir sumando más gente, donde habrá sorpresas, y más bandas que han informado que van a entrar al proyecto.

“Estamos haciendo que los ojos se volteen hacia Chihuahua, para que juntos podamos tener este albergue lo más pronto posible, para que los niños del norte del país tengan una atención más mejor con este proyecto y las cosas sigan mejorando”, indicó Alejandro Barbosa.