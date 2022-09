"Sí preinscribimos a nuestros hijos", aclaran madres afectadas por falta de maestros

Madres de familia cuyos hijos han permanecido sin clases durante las últimas dos semanas manifestaron que sí preinscribieron a sus hijas e hijos, y que la falta de maestros y espacios para grupos pasa regularmente cada año, pues ya habían batallado en años anteriores con el mismo problema.

Las entrevistadas, madres de familia de las escuelas Juan Alanís, ubicada en Camino Real, y Gonzalo Reyes, de la Roma Sur, indicaron que sus hijas e hijos sí fueron preinscritos en febrero pasado, por lo que no ven cómo es que no hay docentes disponibles.

Lo anterior, luego de que las autoridades de la Secretaría de Educación y Deporte (SED) informaran que la falta de docentes se debe a que muchas familias no preinscriben a sus hijas e hijos en los planteles a los que acudirán a estudiar, por lo que no se puede prever con exactitud cuántas maestras y maestros serán necesarios para atender frente a grupo, toda vez que, al iniciar el ciclo escolar acuden muchas familias que no tomaron la previsión de preinscribir a las niñas y niños.

Este rotativo ya había reportado que hay un importante sobrecupo en Ciudad Juárez que tenía al menos a nueve grupos sin maestros en salones, mientras que en Chihuahua se han reportado ya cuatro casos.

“Ya nos había pasado en otros años este problema y no entendemos cómo está relacionado el preinscribir a los niños con que no haya maestros, pues nosotros sí hicimos ese trámite”, comentaron las madres de familia entrevistadas.

Agregaron que ya solicitaron apoyo a la SED, así como a Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECh) y la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM); cabe mencionar, que personal de USICAMM aclaró que ellos sólo asignan las plazas, pero a quienes les corresponde abrir los lugares es a la autoridad federal y/o estatal, dependiendo del subsistema al que corresponda la escuela.

Es así que una vez que se abre el espacio por parte del gobierno federal o por Gobierno del Estado, dependiendo del subsistema al que pertenezca la escuela en cuestión, USICAMM convoca por el orden en que aparecen las y los docentes en la lista de prelación de sustentantes, quienes escogen alguna de las plazas disponibles; de ahí que sea más complicado conseguir docentes en algunos lugares que en otros, pues ocasionalmente la ubicación de las escuelas desmotiva el ser elegidas.

Por su parte, la SED informó que se realizan los trámites pertinentes para convocar a las y los sustentantes conforme se vayan abriendo las plazas; personal de USICAMM informó que en muchas ocasiones, la falta de docentes es porque muchos se jubilan o renuncian y esto complica la designación de los lugares.