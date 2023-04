¡Sin límite! Chris Pratt, todo lo que siempre quisiste saber

En Sin Límite te presentamos la historia de personajes famosos que son recordados por sus grandes hazañas, adéntrate en la lectura y descubre las aportaciones que hicieron al mundo que tú conoces; incluye las favoritas de los artistas e influencer más populares, así como temas de ciencia, naturaleza, animales, recetas y juegos para ejercitar la habilidad y la creatividad.

Las favoritas de Chris Pratt

Seguro lo has visto actuar en la saga de películas de Jurassic World, pero no es lo único por lo que destaca en el mundo del cine. De hecho, en estos momentos Chris tiene bastante trabajo, porque, además de darle la voz en inglés al personaje de Mario Bros, que llegó a los cines esta semana, estará en persona como Star Lord en la tercera parte de “Guardianes de la Galaxia”, que se estrenará el próximo mes.

Chris tiene una personalidad encantadora, por lo que no sorprende que haya sido el más popular de Lake Stevens High School, en Washington D.C. Fue atleta, jugador del equipo de futbol ¡y hasta luchador! Además, fue el encargado de dar el speech el día de su graduación.

Después de la escuela, comenzó a trabajar y fue justo mientras atendía mesas en un restaurante de Bubba Gump, en Hawaii, cuando un director lo invitó a trabajar en una película de terror que estaba por empezar su filmación.

A pesar de haber debutado en el cine, empezó a alcanzar fama gracias a las series de televisión en las que apareció: Everwood, The O.C y Parks and Recreation.

Una de las más grandes pasiones de Chris Pratt es la música. Le encanta cantar y tocar la guitarra y, de hecho, no descarta la idea de sacar su propio material discográfico.

Algo que debes de saber es que es un ejemplo de superación personal, pues en algún momento de si vida ¡Llegó a pesar 130 kilos! Pero fue gracias a una buena alimentación, a ejercicio y a su disciplina que logró tener el físico que ahora tiene. En cuanto a dieta y ejercicios, siempre se asesoró con expertos.

Como les ha pasado a muchos actores, no siempre ha podido conseguir los papeles que anhela. Jake Sully en Avatar, Capitán Kirk en Star Trek, Duke en G.I. Joe: The Rise of Cobra y Sam Flynn en Tron, son algunos de los personajes protagónicos que ha intentado obtener sin tener suerte.

Sin embargo, desde que era un niño le encantaban las películas de la famosa saga de dinosaurios Jurassic Park, por lo que haber protagonizado Jurassic World fue como un sueño hecho realidad para él.

Nombre: Chris Pratt

Profesión: Actor

Origen: Estadounidense

Fecha de nacimiento: 21 de junio de 1979

Altura: 1.88 metros

Comida: Mariscos

Película: Jurassic Park

Colecciona; Insectos muertos

Pasatiempo: Música

Este estreno está ¡súper!

Date una escapada al cine en familia o con los amigos a ver la más reciente película de Mario Bros, un personaje consentido de las consolas

Mario Bros, uno de los personajes más famosos del mundo de los videojuegos ya llegó (nuevamente) al cine. "Super Mario Bros. La película" es la nueva aventura donde podremos ver al plomero de bigote y gorra roja, a su hermano Luigi, a la princesa Peach, a Bowser y a muchos personajes más.

Tres décadas después de un filme en “Live Action”, el plomero vuelve en animación, con una película apegada a los videojuegos (hay referencias del videojuego original de 1985) y con un elenco de renombre en las voces de los personajes.

En Estados Unidos, México y el resto de Latinoamérica, la película de Mario Bros llegó a los cines apenas esta semana, por lo que ya tienes plan para este fin. Tuvimos suerte, porque en Japón, país del que es originario el videojuego, la película se estrena hasta el día 28. ¿Te imaginas esperar más?

Cabe recordar que en 2017 fue cuando se supo por primera vez que Illumination estaba trabajando en una nueva película de Mario Bros. En 2021, el estreno en Norteamérica estaba previsto para diciembre de 2022, pero la fecha se movió unos meses.

¿De qué trata?

"Basada en el mundo de los juegos de Mario de Nintendo, la película invita al público a un nuevo universo vibrante y emocionante como nunca antes se había visto, en un alucinante evento de comedia cinematográfica lleno de acción", dice la una sinopsis del filme.

"Mientras trabajan bajo tierra para reparar una tubería, los plomeros de Brooklyn Mario y su hermano Luigi son transportados por una tubería misteriosa y vagan por un mundo nuevo y mágico. Pero después de separarse, Mario se embarcará en una épica aventura para encontrar a Luigi", agrega. Y continúa explicando que "con la ayuda de Toad, un habitante del Reino Champiñón, y algo de entrenamiento de la gobernante del Reino Champiñón, la princesa Peach, Mario logrará liberar su propio poder".

Maestros del disfraz

Conoce a los animales que tienen el camuflaje más sorprendente… se distinguen, precisamente, porque son difíciles de distinguir

No todos los animales poseen la capacidad que tiene la especie humana de adaptar el medio a sus necesidades, por lo que deben llevar a extremos absolutamente increíbles sus habilidades de adaptación a éste. Ya sea para ocultarse por protección, para conseguir alimento o por cualquier otro motivo, el camuflaje animal es algo sorprendente.

Sus métodos y capacidades abarcan muchísimas formas y aplican para todo tipo de especies, desde las más pequeñas hasta los animales de mayor porte. Hoy queremos mostrarte a estos maestros del disfraz, estos animales que tienen el camuflaje más sorprendente. ¡No te los pierdas!

Mantis religiosa

Aunque este nombre corresponde a muchas variedades de mantis, todas comparten la habilidad de camuflarse de forma impecable entre el follaje que suelen frecuentar. Esto les resulta de enorme utilidad para evitar a sus depredadores, como también para no ser vistos por sus presas.

Búho ártico

Presentamos a uno de los más peligrosos depredadores de las nieves árticas, quien pese a su apariencia amistosa y simpática es un excelente cazador. Silencioso, sigiloso, veloz e "invisible", el búho ártico tiene la característica de que su visión nocturna es casi perfecta, lo cual resulta muy cómodo durante la larga y oscura noche del invierno ártico. Como curiosidad, esta es la misma especie de Hedwig, el ave de Harry Potter.

Búho cornudo

Su plumaje parece áspero y sus colores se asemejan a los tonos de los troncos de los árboles en los que pueden pasar horas antes de que podamos verlos. Es uno de los animales que mejor se camuflan en su ambiente de manera natural.

Insecto palo

Uno de los mejores. Su forma parece un palo seco o rama entre las hojas, sin embargo, es uno de los mejores camuflajes. Su cuerpo largo y poco ancho acompañado de patas –aún más delgadas—casi invisibles es lo que hacen que pase desapercibido. Su movimiento lento, hacia delante y hacia atrás también ayudan al disfraz pues pareciera que los mueve el viento.

Saltamontes hoja

Si ya de por sí los saltamontes y las langostas son estupendos camuflándose, imagínate que además tuvieran la forma de algo muy común en su entorno. El saltamontes hoja tiene sus alas desarrolladas de forma tal que se confunde a la perfección con el tipo de hojas de los árboles que suela frecuentar. ¡Increíble!

Camaleón

El número uno de todos. El mejor disfraz se lo llevan las diversas especies de camaleón ya que su genética les permite cambiar de tonalidades en su piel para camuflarse al sentirse amenazados y así defenderse de sus depredadores. También cambia de color por la temperatura y normalmente vive en los árboles gracias a su cola que le ayuda a sostenerse, al igual que sus tres dedos en forma de pinza.

Bonus: Pez piedra

Un pez mortal y casi invisible. Su piel rugosa y colores grisáceos hace que se asemeje a una piedra, su poca movilidad logra que sus presas se acerquen para poder atacarlos con sus aletas punzantes llenas de veneno. Así que cuidado porque para los humanos una de sus picaduras provoca hinchazón y dolor insoportable, su veneno se extiende rápidamente provoca debilidad muscular, parálisis temporal y shock.

Una verdadera mujer maravilla

Conoce un poco acerca de la vida de Leona Vicario, una auténtica heroína cuyos superpoderes fueron sus valores y el amor a México

-Nació en la ciudad de México en 1789.

-Fue bautizada con el nombre de María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador.

-Sus padres fueron Gaspar Martín Vicario, español de nacimiento, y doña Camila Fernández de San Salvador, criolla.

-Quedó huérfana de niña y su tío Agustín Pomposo Fernández de San Salvador se hizo cargo de ella.

-Desde pequeña mostró gran fuerza de carácter y recibió una esmerada educación, poco común en las mujeres de la época.

-Conoció a su futuro esposo, don Andrés Quintana Roo, cuando éste trabajaba en el despacho del tío de Leona, don Agustín, abogado de profesión.

-Durante la guerra de independencia, Leona se convirtió en informante de los hechos relevantes para la causa insurgente que ocurrían en la capital.

-Su devoción por la independencia de México la impulsó a gastar su fortuna en apoyo de la rebelión y a apoyar en todo a los insurgentes.

-Con el triunfo de la Independencia, se le otorgó como recompensa a su insuperable patriotismo la hacienda de Ocotepec y tres casas en la ciudad de México.

-Falleció en la ciudad de México en 1842.

-Sus restos de Leona Vicario descansan en la Columna de la Independencia de la ciudad de México.

-En 1948 su nombre fue inscrito con letras de oro en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.