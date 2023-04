¡Sin límite! Desde cómo cuidar el agua hasta qué debes llevar en tus paseos por bici

Aunque nació en Louisiana, la familia de este actor estadounidense se trasladó a diversas localizaciones de los Estados Unidos durante su infancia, hasta que se estableció en Ventura, California, durante su adolescencia.

Mientras mantenía este ritmo de vida ya comenzaba a dar sus primeros pasos como actor, ya que desde los seis años tenía interés en los escenarios. En televisión, en 2007 trabajó en una serie de televisión al interpretar a 'Chuck', emisión que fue todo un éxito.

Ya como estrella, Levi comenzó a ser habitual en el cine con películas como "Alvin y las ardillas 2" o poniendo voz al protagonista masculino de la cinta de Disney "Enredados".

En los últimos años han destacado sus aportaciones al cine de superhéroes al aparecer en las películas de Marvel "Thor: El mundo oscuro" y "Thor: Ragnarok", y de forma más destacada al interpretar al superhéroe principal en la cinta de DC "¡Shazam!", cuya secuela ya puedes ver en el cine.



Nombre: Zachary

Apellido: Levi

Profesión: Actor

Origen: Lake Charles (Louisiana), Estados Unidos

Fecha de nacimiento: 29 de septiembre de 1980

Edad: 42 años

Altura: 1,93 metros

Comida: la mexicana

Película: Aladdin

Colecciona; Motocicletas

Serie: Lost

Pasatiempo: Videojuegos

Lo que te recomendamos para que, cuando pasees en bicicleta todo marche ¡sobre ruedas!

¿Lo único mejor que un paseo en bici? Un paseo con tus amigos o familia en bici. ¿Mejor todavía? Hacerlo cuando no hay obligaciones de por medio, por el simple placer de pedalear. Los paseos en bici siempre son mejores cuando son compartidos. Es una actividad divertida y una excelente forma de ejercicio.

No olvides empacar en una mochila para tus viajes todo lo necesario para que puedas disfrutar de esa aventura sin preocuparte por algo. Cosas que cubran nuestras necesidades de hidratación, o un bocadillo, por si se te abre el apetito, o bien, algo que necesites en caso de alguna emergencia. Igualmente importante es pensar siempre primero en tu seguridad. Esta es una condición indispensable y, de hecho, debe ser tu punto de partida no sólo para esta, sino para cualquier actividad que desees emprender. No en vano se dice que “seguridad ante todo”.



¡A la mochila!



-Agua

-Galletas

-Curitas

-Bloqueador solar

-Gorra para el sol

-Teléfono celular

(SÓLO si se ofrece)



Conduce seguro

-Casco,

-Rodilleras

-Ropa de color llamativo

- Reflejantes en la bici (y hasta en la ropa)

Seguro usas celular, pero… ¿qué tan seguro lo usas?

Vivimos en tiempos de avances tecnológicos, y es común que los niños les pidan a sus padres un teléfono celular para comunicarse con sus amigos o instalar juegos y aplicaciones. Si tú ya tienes uno de eso aparatos, conviene revisar unos puntos sobre su uso.



1. Nunca publiques tu número en ninguna red social



2. Tampoco difundas tu ubicación, ni publiques dónde te encuentras, pues podría ser peligroso



3. Jamás respondas a números desconocido



4. Evita descargar programas y/o apps sin el consentimiento de tus padres



5. Ten cuidado con las fotos y textos. Nunca envíes fotos ni escribas nada que no le mostrarías a tus padres, así de sencillo



6. Evita su uso en clase. Si precisas utilizarlo, pon el teléfono en modo silencioso para no incomodar a tus compañeros.



7. Jamás uses el celular durante cualquier comida que compartas con alguien. Es un momento para compartir con ese alguien

8. Sé prudente. Nunca envíes mensajes de texto o correos electrónicos, ni uses aplicaciones cuando estés andando en bicicleta, skateboard o cuando crezcas y conduzcas un vehículo

9. Apágalo antes de dormir. De hecho, deberías apagar el aparato 60 minutos antes de acostarse si ya estás en casa y no vas a salir, para poder descansar mejor.

10. De preferencia, mantenlo fuera de tu habitación. Durante la noche es mejor que el teléfono móvil esté fuera de la habitación para evitar la tentación de usarlo.

¡No la riegues! Te ofrecemos algunos tips para ahorrar el agua en casa… hasta la última gota



Todos tenemos que hacer todo lo posible para proteger el medio ambiente y conservar su belleza.

Una de las formas más útiles y sencillas para que empieces a tomar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente es ahorrando agua. Seguramente te ha tocado ver cómo el agua sale de la regadera siempre que vas a bañarte o de la llave cada vez que te lavas las manos o tienes sed. Pero debes entender que, aunque tengas el líquido al instante, no es algo infinito.

En casa hay muchas formas de ahorrar agua. Estas son algunas:



-Cierra la llave mientras te enjabonas las manos.



-Reutiliza. Antes de la ducha, mientras esperamos a que el agua salga caliente, el agua fría que sale podemos recogerla en una cubeta y reutilizarla para regar las plantas de casa.



-Llena la lavadora.



-Lava frutas y verduras en un recipiente.



-Cierra la llave mientras te cepillas los dientes.



-Evita usar la taza del baño como bote de basura.